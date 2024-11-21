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Гончаренко оцінив ймовірність нанесення ядерного удару Росією

Гончаренко оцінив ймовірність нанесення ядерного удару Росією

21 листопада 2024 р. 19:48

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Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко вважає, що у росіян справді була імітація ядерного удару. При цьому він закликав українців не панікувати.

Про це Гончаренко заявив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 21 листопада. 

Росія імітувала ядерний удар

Гончаренко закликав громадян не панікувати, але нагадав, що росіяни спроможні завдати ядерного удару без проведення "репетиції".

"І це факт, який ми з вами давно знаємо. Насправді, до кожного "Кинжала", який летить в Україну, можна прикріпити ядерну боєголовку, до кожного "Іскандера", який летить, майже до кожного, можна прикріпити ядерну боєголовку", — нагадав Гончаренко.

За його словами, росіяни просто хотіли продемонструвати свої нові ракети. При цьому Гончаренко зазначив, що наразі загарбники навряд чи готують ядерний удар.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що 21 листопада росіяни вперше запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Там не повідомили, яку саме зброю використали окупанти. Однак, за інформацією Defense Express, це була "Рубіж". 

Раніше ми розповідали, які характеристики має ракета "Рубіж"

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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