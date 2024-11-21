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Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

21 ноября 2024 г. 19:48

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19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

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17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

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13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

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08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

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Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко считает, что у россиян действительно была имитация ядерного удара. При этом он призвал украинцев не паниковать.

Об этом Гончаренко заявил в эфире Вечір.LIVE в четверг, 21 ноября.

Россия имитировала ядерный удар

Гончаренко призвал граждан не паниковать, но напомнил, что россияне способны нанести ядерный удар без проведения "репетиции".

"И это факт, который мы с вами давно знаем. На самом деле, к каждому летящему в Украину "Кинжалу" можно прикрепить ядерную боеголовку, к каждому "Искандеру", который летит, почти к каждому, можно прикрепить ядерную боеголовку", — напомнил Гончаренко.

По его словам, россияне просто хотели продемонстрировать свои новые ракеты. При этом Гончаренко отметил, что захватчики вряд ли готовят ядерный удар.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что 21 ноября россияне впервые запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Там не сообщили, какое оружие использовали оккупанты. Однако, по информации Defense Express, это была ракета "Рубеж".

Ранее мы рассказывали, какие характеристики у ракеты "Рубеж".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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