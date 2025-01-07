Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, подготовку президентом США Дональдом Трампом мирного соглашения между Украиной и Россией.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Узнайте самые главные новости на нашей платформе:

Мирное соглашение между Украиной и РФ может быть достигнуто уже к Пасхе, праздник приходится на 20 апреля, — Sky News;

В Украине заработает еще одна программа выплат для переселенцев, — Шмыгаль;

Украинские беженцы смогут добровольно вернуться из-за границы в страну, — Чернышов;

Европа уже готовит программы воссоединения семей для украинцев, — Гарбарук;

Польша готова поставлять Украине больше электроэнергии в случае выполнения Словакией угроз;

Сначала гарантии от Трампа, а уже потом переговоры с россиянами, — Зеленский.

Гости сегодняшнего эфира:

заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам прав человека и антидискриминации Руслан Горбенко;

глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк.

Ранее стало известно, что сегодня спецпредставитель Трампа Кил Келлог отложил поездку в Киев до инаугурации президента США. Четкой даты его визита не определено.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы побывать на инаугурации Дональда Трампа. Однако он отметил, что прибудет туда, только если его пригласят.