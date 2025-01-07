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Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

7 января 2025 г. 17:50

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17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

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17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

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16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

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13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

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12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

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10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

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08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
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22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

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22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

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22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

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17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

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22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Сегодня в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, подготовку президентом США Дональдом Трампом мирного соглашения между Украиной и Россией.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Узнайте самые главные новости на нашей платформе:

  • Мирное соглашение между Украиной и РФ может быть достигнуто уже к Пасхе, праздник приходится на 20 апреля, — Sky News;
  • В Украине заработает еще одна программа выплат для переселенцев, — Шмыгаль;
  • Украинские беженцы смогут добровольно вернуться из-за границы в страну, — Чернышов;
  • Европа уже готовит программы воссоединения семей для украинцев, — Гарбарук;
  • Польша готова поставлять Украине больше электроэнергии в случае выполнения Словакией угроз;
  • Сначала гарантии от Трампа, а уже потом переговоры с россиянами, — Зеленский.

Гости сегодняшнего эфира:

  • заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам прав человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
  • глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк.

Ранее стало известно, что сегодня спецпредставитель Трампа Кил Келлог отложил поездку в Киев до инаугурации президента США. Четкой даты его визита не определено.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы побывать на инаугурации Дональда Трампа. Однако он отметил, что прибудет туда, только если его пригласят.

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17:53 В Киеве открыли пункты сбора новогодних елок

17:49 В декабре оккупанты понесли наибольшие потери — какое количество

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:46 Расстройства психики — когда в ТЦК не выпишут повестку

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17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

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16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

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08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
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