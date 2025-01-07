Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, підготовку президентом США Дональдом Трампом мирної угоди між Україною та Росією.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

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Мирна угода між Україною та РФ може бути досягнута вже до Великодня, свято припадає на 20 квітня, — Sky News;

В Україні запрацює ще одна програма виплат для переселенців, — Шмигаль;

Українські біженці зможуть добровільно повернутися з-за кордону до країни, — Чернишов;

Європа вже готує програми возз’єднання сімей для українців, — Гарбарук;

Польща готова постачати Україні більше електроенергії в разі виконання Словаччиною погроз;

Спочатку гарантії від Трампа, а вже потім переговори з росіянами, — Зеленський.

Гості сьогоднішнього ефіру:

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;

експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк.

Раніше стало відомо, що сьогодні спецпредставник Трампа Кіл Келлог відклав поїздку до Києва до інавгурації президента США. Чіткої дати його візиту не визначено.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би побувати на інавгурації Дональда Трампа. Однак він зазначив, що прибуде туди, лише якщо його запросять.