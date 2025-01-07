Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE arrow
Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

07 січня 2025 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Text

17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

Text

16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Text

17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

Text

16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, підготовку президентом США Дональдом Трампом мирної угоди між Україною та Росією.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Дізнайтеся найголовніші новини на нашій платформі:

  • Мирна угода між Україною та РФ може бути досягнута вже до Великодня, свято припадає на 20 квітня, — Sky News;
  • В Україні запрацює ще одна програма виплат для переселенців, — Шмигаль;
  • Українські біженці зможуть добровільно повернутися з-за кордону до країни, — Чернишов;
  • Європа вже готує програми возз’єднання сімей для українців, — Гарбарук;
  • Польща готова постачати Україні більше електроенергії в разі виконання Словаччиною погроз;
  • Спочатку гарантії від Трампа, а вже потім переговори з росіянами, — Зеленський.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
  • експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк.

Раніше стало відомо, що сьогодні спецпредставник Трампа Кіл Келлог відклав поїздку до Києва до інавгурації президента США. Чіткої дати його візиту не визначено.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би побувати на інавгурації Дональда Трампа. Однак він зазначив, що прибуде туди, лише якщо його запросять.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:11 Трамп назвав нові терміни припинення війни Росії проти Україні

20:09 Зеленський підписав закон щодо терористичних організацій — деталі

20:02 Трамп заявив, що Україна не може бути членом НАТО

20:00 Коли подружжя служить — хто має право на звільнення

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:42 Зеленський підписав закон про міжнародні перевезення автобусами

19:36 Країни Європи засудили дії Газпрому щодо ситуації в Придністров'ї

19:20 У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату в кафе — відео

19:11 В Україні хочуть скасувати Житловий кодекс — що може змінитися

19:06 Суми вражають — скільки платять очільникам держбанків в Україні

20:11 Трамп назвав нові терміни припинення війни Росії проти Україні

20:09 Зеленський підписав закон щодо терористичних організацій — деталі

20:02 Трамп заявив, що Україна не може бути членом НАТО

20:00 Коли подружжя служить — хто має право на звільнення

19:42 Зеленський підписав закон про міжнародні перевезення автобусами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:36 Країни Європи засудили дії Газпрому щодо ситуації в Придністров'ї

19:20 У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату в кафе — відео

19:11 В Україні хочуть скасувати Житловий кодекс — що може змінитися

19:06 Суми вражають — скільки платять очільникам держбанків в Україні

18:53 В Одесі судитимуть заступника голови облради — у чому підозрюють

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Text

17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

Text

16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави