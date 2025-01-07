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План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

07 січня 2025 р. 13:00

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13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

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12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

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10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

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08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

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22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

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22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

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22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

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20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

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18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

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17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлогг відклав поїздку до Києва та інших столиць Європи. А від початку наступу ЗСУ у Курській області пройшло вже п'ять місяців.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть: 

  • політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун;
  • речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов;
  • голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
  • директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
  • народний депутат, партія "Голос", перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

  • українські біженці зможуть добровільно повернутися з-за кордону до країни, — Чернишов;
  • командир 3-ї ОШБр Білецький закликав до реформ у війську;
  • 40 добровольцям з Чехії дозволили воювати за Україну у 2024 році;
  • п'ять місяців від початку Курської операції: у Генштабі підбили підсумки;
  • президент Чехії надав дозвіл 40 добровольцям воювати за Україну у 2024 році;
  • Путін може допустити вступ України до НАТО за умови виконання певних вимог, — Novinite;
  • спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлогг відклав поїздку до Києва до інавгурації президента США.

Раніше Reuters писало, що візит Келлогга до Києва відбудеться вже після інавгурації Трампа на пост президента США.

А в ISW заявили про тактичний успіх ЗСУ у Курській області та розповіли подробиці.

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13:47 Українські дрони вдарили по РЕБ і логістиці росіян — відео ГУР

13:43 У Курську атакували важливий воєнний об'єкт Росії, — ЦПД

13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:31 На каяку через кордон — на Одещині затримали екстремала

13:28 Ніби не січень — якою буде погода у Львові завтра

13:25 Сибіга озвучив суму допомоги Україні від Ісландії та нові угоди

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