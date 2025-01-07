План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлогг відклав поїздку до Києва та інших столиць Європи. А від початку наступу ЗСУ у Курській області пройшло вже п'ять місяців.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун;

речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов;

голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;

директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;

народний депутат, партія "Голос", перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

українські біженці зможуть добровільно повернутися з-за кордону до країни, — Чернишов;

командир 3-ї ОШБр Білецький закликав до реформ у війську;

40 добровольцям з Чехії дозволили воювати за Україну у 2024 році;

п'ять місяців від початку Курської операції: у Генштабі підбили підсумки;

президент Чехії надав дозвіл 40 добровольцям воювати за Україну у 2024 році;

Путін може допустити вступ України до НАТО за умови виконання певних вимог, — Novinite;

спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлогг відклав поїздку до Києва до інавгурації президента США.

Раніше Reuters писало, що візит Келлогга до Києва відбудеться вже після інавгурації Трампа на пост президента США.

А в ISW заявили про тактичний успіх ЗСУ у Курській області та розповіли подробиці.