План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлогг отложил поездку в Киев и другие столицы Европы. А с начала наступления ВСУ в Курской области прошло уже пять месяцев.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун;
- спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов;
- глава правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
- директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
- народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:
- украинские беженцы смогут добровольно вернуться из-за границы в страну, — Чернышов;
- командир 3-й ОШБр Билецкий призвал к реформам в армии;
- 40 добровольцам из Чехии разрешили воевать за Украину в 2024 году;
- п'ять месяцев с начала Курской операции: в Генштабе подвели итоги;
- Президент Чехии предоставил разрешение 40 добровольцам воевать за Украину в 2024 году;
- Путин может допустить вступление Украины в НАТО при условии выполнения определенных требований, — Novinite;
- Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг отложил поездку в Киев до инаугурации президента США.
Ранее Reuters писало, что визит Келлогга в Киев состоится уже после инаугурации Трампа на пост президента США.
А в ISW заявили о тактическом успехе ВСУ в Курской области и рассказали подробности.