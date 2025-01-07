План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлогг отложил поездку в Киев и другие столицы Европы. А с начала наступления ВСУ в Курской области прошло уже пять месяцев.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун;

спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов;

глава правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;

директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;

народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

украинские беженцы смогут добровольно вернуться из-за границы в страну, — Чернышов;

командир 3-й ОШБр Билецкий призвал к реформам в армии;

40 добровольцам из Чехии разрешили воевать за Украину в 2024 году;

п'ять месяцев с начала Курской операции: в Генштабе подвели итоги;

Президент Чехии предоставил разрешение 40 добровольцам воевать за Украину в 2024 году;

Путин может допустить вступление Украины в НАТО при условии выполнения определенных требований, — Novinite;

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг отложил поездку в Киев до инаугурации президента США.

Ранее Reuters писало, что визит Келлогга в Киев состоится уже после инаугурации Трампа на пост президента США.

А в ISW заявили о тактическом успехе ВСУ в Курской области и рассказали подробности.