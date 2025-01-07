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План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

7 января 2025 г. 13:00

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13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

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12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

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10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

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08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
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22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

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22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

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22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

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20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

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18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

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17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

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12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Text

20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлогг отложил поездку в Киев и другие столицы Европы. А с начала наступления ВСУ в Курской области прошло уже пять месяцев.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун;
  • спикер ОТГ "Харьков" Евгений Романов;
  • глава правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
  • директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
  • народный депутат, партия "Голос", первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

  • украинские беженцы смогут добровольно вернуться из-за границы в страну, — Чернышов;
  • командир 3-й ОШБр Билецкий призвал к реформам в армии;
  • 40 добровольцам из Чехии разрешили воевать за Украину в 2024 году;
  • п'ять месяцев с начала Курской операции: в Генштабе подвели итоги;
  • Президент Чехии предоставил разрешение 40 добровольцам воевать за Украину в 2024 году;
  • Путин может допустить вступление Украины в НАТО при условии выполнения определенных требований, — Novinite;
  • Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг отложил поездку в Киев до инаугурации президента США.

Ранее Reuters писало, что визит Келлогга в Киев состоится уже после инаугурации Трампа на пост президента США.

А в ISW заявили о тактическом успехе ВСУ в Курской области и рассказали подробности.

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13:25 Сибига озвучил сумму помощи Украине от Исландии

13:22 Сколько украинцев доверяют Зеленскому — опрос КМИС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:16 В Украине стремительно растут зарплаты — кто зарабатывает больше

13:08 В МИД отреагировали на перенос визита Келлогга в Киев

13:06 На Львовщине авто столкнулось с грузовиком — есть пострадавшие

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13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

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12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

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20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

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18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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