Тайные переговоры с Россией и скандалы в МСЭК — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политический аналитик Вячеслав Потапенко, директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, политтехнолог Олег Постернак, первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский и заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко. В частности, они обсудят скандалы в МСЭК.

Эфир День.LIVE можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют статью El Pais о том, что российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров как минимум, пока продолжается захват Донбасса. Также они отреагируют на информацию, что Украина вела тайные переговоры с Россией в 2022 году.

Среди других тем:

Южная Корея может отправить войска в Украину по примеру КНДР;

КНДР может получить от РФ ядерные технологии в обмен на солдат;

до 1 февраля РФ получила приказ вытеснить ВСУ из Курской области.

Напомним, народный депутат Украины Оксана Савчук поделилась информацией о реформе медико-социальной экспертной комиссии, отметив, что большинство парламентариев поддерживают эти изменения в этом году.

Также Южная Корея рассматривает возможность отправки своего военного и разведывательного контингента в Украину.