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Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

22 жовтня 2024 р. 13:03

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13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

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13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

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12:27 Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

Text

08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2024
Text

23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

Text

22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

Text

21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

Text

18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

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17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

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16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

Народна депутатка України Оксана Савчук розповіла про реформу медико-соціальної експертної комісії. За її словами, зміни цього року підтримують більшість парламентарів.

Про це Оксана Савчук сказала в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 22 жовтня.

Реформа МСЕК в Україні

Савчук каже, що це питання стало особливо нагальним ще два тижні тому. 

"Окремо ми проголосували вже за законопроєкт, який стосується саме цифровізації й полегшення документів для військовослужбовців, які отримали під час виконанні бойових завдань травми, за якими слідує інвалідність", — зазначила нардепка.

Вона додала, що для військових це спрощено, а тепер треба зробити це для всіх загалом.

Нагадаємо, Савчук зазначила, що цифровізація не здатна розв'язати всі проблеми медико-соціальної експертної комісії. Вона підкреслила, що необхідні рішучі заходи.

Також Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість покарання внутрішніх ворогів. Зокрема, він звернув увагу на нещодавно викриті корупційні схеми в МСЕКах і закликав правоохоронні органи розслідувати ці справи.

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13:58 Молоді доступні гранти до 150 тис. грн через портал "Дія" — деталі

13:57 Європарламент ухвалив кредит для України за рахунок заморожених активів РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

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12:27 Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

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08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

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21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

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18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування