Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

Народна депутатка України Оксана Савчук розповіла про реформу медико-соціальної експертної комісії. За її словами, зміни цього року підтримують більшість парламентарів.

Про це Оксана Савчук сказала в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 22 жовтня.

Реформа МСЕК в Україні

Савчук каже, що це питання стало особливо нагальним ще два тижні тому.

"Окремо ми проголосували вже за законопроєкт, який стосується саме цифровізації й полегшення документів для військовослужбовців, які отримали під час виконанні бойових завдань травми, за якими слідує інвалідність", — зазначила нардепка.

Вона додала, що для військових це спрощено, а тепер треба зробити це для всіх загалом.

Нагадаємо, Савчук зазначила, що цифровізація не здатна розв'язати всі проблеми медико-соціальної експертної комісії. Вона підкреслила, що необхідні рішучі заходи.

Також Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість покарання внутрішніх ворогів. Зокрема, він звернув увагу на нещодавно викриті корупційні схеми в МСЕКах і закликав правоохоронні органи розслідувати ці справи.