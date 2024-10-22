Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

Народна депутатка Оксана Савчук заявила, цифровізація не розв'яже всі проблеми медико-соціальної експертної комісії. За її словами, потрібні радикальні дії.

Про це Оксана Савчук сказала в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 22 жовтня.

Проблеми МСЕК

Савчук зазначила, що необхідно повністю змінити принципи надання інвалідності, а також провести ротації працівників у МСЕК.

За її словами, перевірки мають супроводжуватися чіткими рішеннями про подальші дії. Однак нардепка застерегла від надмірної залежності від цифровізації, адже вона не гарантує повної прозорості процесів.

Нагадаємо, під час обшуків у керівниці Миколаївського обласного центру МСЕК було виявлено понад 450 тисяч доларів і колекцію ювелірних виробів.

Також нещодавно ДБР викрило на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу та її сина, керівника головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.