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Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

22 жовтня 2024 р. 12:27

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22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

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21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

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18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

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17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Народна депутатка Оксана Савчук заявила, цифровізація не розв'яже всі проблеми медико-соціальної експертної комісії. За її словами, потрібні радикальні дії.

Про це Оксана Савчук сказала в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 22 жовтня.

Проблеми МСЕК

Савчук зазначила, що необхідно повністю змінити принципи надання інвалідності, а також провести ротації працівників у МСЕК. 

За її словами, перевірки мають супроводжуватися чіткими рішеннями про подальші дії. Однак нардепка застерегла від надмірної залежності від цифровізації, адже вона не гарантує повної прозорості процесів.

Нагадаємо, під час обшуків у керівниці Миколаївського обласного центру МСЕК було виявлено понад 450 тисяч доларів і колекцію ювелірних виробів

Також нещодавно ДБР викрило на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу та її сина, керівника головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. 

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12:28 Допомога підприємцям — в Одеській ОВА створили новий сервіс

12:23 Зеленський відреагував на російський обстріл Сум та показав наслідки

11:56 За посаду не тримаюсь — заступник Кличка написав заяву про звільнення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:51 Померла під час уроків — в Одесі розслідують смерть 13-річної школярки

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12:27 Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

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23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

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