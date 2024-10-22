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Нардеп Савчук ответила, как решить проблемы с МСЭК

Нардеп Савчук ответила, как решить проблемы с МСЭК

22 октября 2024 г. 12:27

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16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

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13:18 Тайные переговоры с Россией и скандалы в МСЭК — эфир День.LIVE

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13:03 Реформа МСЭК — Савчук сообщила, сколько парламентариев поддерживают изменения

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12:27 Нардеп Савчук ответила, как решить проблемы с МСЭК

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08:00 Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2024
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23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

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22:39 Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

Text

21:36 Нардеп объяснил, почему коррупционеры в Украине не боятся наказания

Text

18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

Text

17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

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16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Народный депутат Оксана Савчук заявила, что цифровизация не решит все проблемы медико-социальной экспертной комиссии. По ее словам, нужны радикальные действия.

Об этом Оксана Савчук сказала в эфире Ранок.LIVE во вторник, 22 октября.

Проблемы МСЭК

Савчук отметила, что необходимо полностью изменить принципы предоставления инвалидности, а также провести ротации работников в МСЭК. 

По ее словам, проверки должны сопровождаться четкими решениями о дальнейших действиях. Однако нардеп предостерегла от чрезмерной зависимости от цифровизации, ведь она не гарантирует полной прозрачности процессов.

Напомним, во время обысков у руководителя Николаевского областного центра МСЭК было обнаружено более 450 тысяч долларов и коллекцию ювелирных изделий.

Также недавно ГБР разоблачило на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяну Крупу и ее сына, руководителя главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

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13:38 В полиции отреагировали на смерть мобилизованного в Полтавском ТЦК

13:28 Громкое убийство в Одессе оказалось инсценировкой — детали спецоперации СБУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:21 Зозуля заявил, что в футболе больше коррупция, чем в Верховной Раде

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12:27 Нардеп Савчук ответила, как решить проблемы с МСЭК

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08:00 Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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