Нардеп Савчук ответила, как решить проблемы с МСЭК

Народный депутат Оксана Савчук заявила, что цифровизация не решит все проблемы медико-социальной экспертной комиссии. По ее словам, нужны радикальные действия.

Об этом Оксана Савчук сказала в эфире Ранок.LIVE во вторник, 22 октября.

Проблемы МСЭК

Савчук отметила, что необходимо полностью изменить принципы предоставления инвалидности, а также провести ротации работников в МСЭК.

По ее словам, проверки должны сопровождаться четкими решениями о дальнейших действиях. Однако нардеп предостерегла от чрезмерной зависимости от цифровизации, ведь она не гарантирует полной прозрачности процессов.

Напомним, во время обысков у руководителя Николаевского областного центра МСЭК было обнаружено более 450 тысяч долларов и коллекцию ювелирных изделий.

Также недавно ГБР разоблачило на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяну Крупу и ее сына, руководителя главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.