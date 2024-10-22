Реформа МСЭК — Савчук сообщила, сколько парламентариев поддерживают изменения

Народный депутат Украины Оксана Савчук рассказала о реформе медико-социальной экспертной комиссии. По ее словам, изменения в этом году поддерживают большинство парламентариев.

Об этом Оксана Савчук сказала в эфире Ранок.LIVE во вторник, 22 октября.

Реформа МСЭК в Украине

Савчук говорит, что этот вопрос стал особенно насущным еще две недели назад.

"Отдельно мы проголосовали уже за законопроект, который касается именно цифровизации и облегчения документов для военнослужащих, получивших при выполнении боевых задач травмы, за которыми следует инвалидность", — отметила нардеп.

Она добавила, что для военных это упрощено, а теперь нужно сделать это для всех в целом.

Напомним, Савчук отметила, что цифровизация не способна решить все проблемы медико-социальной экспертной комиссии. Она подчеркнула, что необходимы решительные меры.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность наказания внутренних врагов. В частности, он обратил внимание на недавно разоблаченные коррупционные схемы в МСЭК и призвал правоохранительные органы расследовать эти дела.