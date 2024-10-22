Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко, директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, політтехнолог Олег Постернак, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський та заслужений юрист України Володимир Пилипенко. Зокрема, вони обговорять скандали у МСЕК.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують статтю El Pais про те, що російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів як мінімум доти, доки триває захоплення Донбасу. Також вони відреагують на інформацію, що Україна вела таємні переговори з Росією у 2022.

Серед інших тем:

Південна Корея може відправити війська в Україну за прикладом КНДР;

КНДР може отримати від РФ ядерні технології в обмін на солдатів;

до 1 лютого РФ отримала наказ витіснити ЗСУ з Курської області.

Нагадаємо, народна депутатка України Оксана Савчук поділилася інформацією про реформу медико-соціальної експертної комісії, зазначивши, що більшість парламентарів підтримують ці зміни цього року.

Також Південна Корея розглядає можливість відправлення свого військового та розвідувального контингенту в Україну.