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Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

22 жовтня 2024 р. 13:18

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13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

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13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

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12:27 Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

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08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2024
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23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

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22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

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21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

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18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

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17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

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16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

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13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

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13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

Text

12:27 Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

Text

08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2024
Text

23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

Text

22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

Text

21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

Text

18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

Text

17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

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16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

Гостями ефіру День.LIVE стали політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко, директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, політтехнолог Олег Постернак, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський та заслужений юрист України Володимир Пилипенко. Зокрема, вони обговорять скандали у МСЕК. 

Ефір День.LIVE можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують статтю El Pais про те, що російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів як мінімум доти, доки триває захоплення Донбасу. Також вони відреагують на інформацію, що Україна вела таємні переговори з Росією у 2022.

Серед інших тем:

  • Південна Корея може відправити війська в Україну за прикладом КНДР;
  • КНДР може отримати від РФ ядерні технології в обмін на солдатів;
  • до 1 лютого РФ отримала наказ витіснити ЗСУ з Курської області.

Нагадаємо, народна депутатка України Оксана Савчук поділилася інформацією про реформу медико-соціальної експертної комісії, зазначивши, що більшість парламентарів підтримують ці зміни цього року.

Також Південна Корея розглядає можливість відправлення свого військового та розвідувального контингенту в Україну.

 

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14:12 Сирський зустрівся з головою Пентагону — які теми обговорювали

13:59 У портах Великої Одеси посилять оборону — що відомо

13:58 Молоді доступні гранти до 150 тис. грн через портал "Дія" — деталі

13:57 Європарламент ухвалив кредит для України за рахунок заморожених активів РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:38 У поліції відреагували на смерть мобілізованого у Полтавському ТЦК

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12:27 Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

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23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

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