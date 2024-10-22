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США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

22 октября 2024 г. 21:11

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19:34 Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

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18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

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17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

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16:24 Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах

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16:22 СБУ займется ботами и аккаунтами в Telegram, которые распространяют фейки о ТЦК, — Савчук

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Соединенные Штаты Америки усиливают помощь для Израиля. Американцы передали стране пакет военной помощи более чем на 5,2 миллиарда доларов.

Об этом заявил израильский журналист Сергей Ауслендер в эфире Вечір.LIVE.

Помощь США для Израиля

По словам журналиста, помощь более чем на 5,2 миллиарда является дополнением к стандартной военной помощи, которая составляет 3,8 миллиарда в год. США передали эти деньги для усиления израильской ПВО.

"Это закупка новых батарей и ракет-перехватчиков для "Пряща Давида", а также "Железного купола". Их частично производят в США", — сказал Ауслендер.

Также в рамках пакета предусмотрено завершение работы над лазерной системой "Световой щит" — американцы решили дофинансировать ее производство.

Ранее Ауслендер сообщил, что уничтожить всю военную инфраструктуру Ирана одним ударом Израилю не удастся. Он объяснил, что для этого необходима серия стратегических атак.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал решение Федерального совета безопасности по поставкам оружия Израилю.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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