Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

Журналіст Сергій Ауслендер зазначив, що знищити всю військову інфраструктуру Ірану одним ударом Ізраїлю не вдасться. За його словами, для цього необхідна серія стратегічних атак.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 15 жовтня.

Чому Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

Журналіст підкреслив, що Ізраїль розташований на відстані 1500 км від іранських об'єктів. Ауслендер підкреслив, що ізраїльське командування матиме вибір між ударами по ядерних, нафтових чи військових цілях. Однак, реалізація такої операції неможлива без підтримки союзників.

Водночас Іран заявляє, що у відповідь на можливі напади він завдасть ударів по нафтопромислах країн Перської затоки, включаючи Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.

Раніше ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував рішення Федеральної ради безпеки на постачання зброї Ізраїлю. І хоча офіційні версії припинення постачання на сьогодні різні, джерело журналістів в уряді Німеччини назвало головну з них.

Нагадаємо, "Хезболла" завдала удару безпілотником по військовій базі поблизу ізраїльського міста Біньяміна. Відомо, що внаслідок вибуху загинули четверо військових ЦАХАЛу.