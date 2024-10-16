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Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

16 октября 2024 г. 0:01

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23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

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21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

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20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

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20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

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19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

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18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

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17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

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16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

Журналист Сергей Ауслендер отметил, что уничтожить всю военную инфраструктуру Ирана одним ударом Израилю не получится. По его словам, для этого необходима серия стратегических атак.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 15 октября.

Почему Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

Журналист подчеркнул, что Израиль расположен в 1500 км от иранских объектов. Ауслендер подчеркнул, что израильское командование будет иметь выбор между ударами по ядерным, нефтяным или военным целям. Однако реализация такой операции невозможна без поддержки союзников.

В то же время, Иран заявляет, что в ответ на возможные нападения он нанесет удары по нефтепромыслам стран Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал решение Федерального совета безопасности по поставкам оружия Израилю. И хотя официальные версии прекращения поставок на сегодняшний день разные, источник журналистов в правительстве Германии назвал главную из них.

Напомним, "Хезболла" нанесла удар беспилотником по военной базе вблизи израильского города Биньямина. Известно, что в результате взрыва погибли четверо военных ЦАХАЛа.

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23:58 Игроку сборной Украины подарили квартиру за вызов на матчи Лиги Наций

23:53 Скрывали отсутствие военных на службе — как суд наказал двух командиров

23:33 В Одессе директора дельфинария обвинили в коллаборационизме — что решил суд

23:30 Скандал с P. Diddy не утихает — на рэпера подали пять новых исков

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00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

15 октября 2024
Text

23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

Text

21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

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20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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