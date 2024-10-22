США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

Сполучені Штати Америки посилюють допомогу для Ізраїлю. Американці передали країні пакет військової допомоги на понад 5,2 мільярдів доларів.

Про це заявив ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE.

Допомога США для Ізраїлю

За словами журналіста, допомога на понад 5,2 мільярди є доповненням до стандартної військової допомоги, яка становить 3,8 мільярдів на рік. США передали ці гроші для посилення ізраїльської ППО.

"Це закупівля нових батарей та ракет-перехоплювачів для "Праща Давида", а також "Залізного купола". Їх частково виробляють у США", — сказав Ауслендер.

Також у межах пакета передбачено завершення роботи над лазерною системою "Світловий щит" — американці вирішили дофінансувати її виробництво.

Раніше Ауслендер повідомив, що знищити всю військову інфраструктуру Ірану одним ударом Ізраїлю не вдасться. Він пояснив, що для цього необхідна серія стратегічних атак.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував рішення Федеральної ради безпеки на постачання зброї Ізраїлю.