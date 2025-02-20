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Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

20 февраля 2025 г. 22:47

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22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

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08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

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22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

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17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

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16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

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13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

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13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

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12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

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08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

В ближайшее время Украину ждет мирный договор. Кроме того, уже скоро украинцев ждут президентские, парламентские и местные выборы.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход.

https://t.me/novynylive/140189

Какое будущее ждет украинцев

По ее словам, в кулуарах Верховной Рады активно обсуждают вопрос проведения выборов и идет подготовка к ним.

"Как только будет подписан мирный договор, этого ожидают в ближайшее время. Тогда нас ждут президентские, парламентские и местные выборы. То, что нам нужна перезагрузка, это — факт", — сказала Анна Скороход.

Она добавила, что также обсуждают то, как будут проводиться выборы до подписания мирного соглашения. Она говорит, что депутаты не могут прийти к пониманию того, как будут обеспечиваться выборы для всех, в частности для военных.

Анна Скороход отметила, что в комитете готовятся какие-то изменения в избирательный Кодекс и есть понимание того, что будут вноситься изменения и в реестры украинцев для выборов.

Отметим, что в настоящее время в Украине не могут проходить выборы согласно Конституции.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко выразил поддержку президенту Владимиру Зеленскому по вопросу выборов в Украине. По его словам, их проведение в нынешних условиях может привести к разрушению государства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине в какой-то период времени должны состояться выборы. При этом глава Белого дома не уточнил, о каком именно промежутке он говорит.

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