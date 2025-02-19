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Вибори в Україні у 2025 році — ексзамголови ЦВК назвав шанси

Вибори в Україні у 2025 році — ексзамголови ЦВК назвав шанси

19 лютого 2025 р. 06:23

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06:23 Вибори в Україні у 2025 році — ексзамголови ЦВК назвав шанси

18 лютого 2025
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23:57 У ЦВК відповіли, чи плануються вибори в Україні

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23:20 Трамп виступив з терміновим зверненням — ефір Новини.LIVE

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21:00 Прогнози щодо врожаю невтішні — Соломчук про агросектор України

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17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

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17:34 Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

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15:26 Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

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14:31 Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

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Кожні пів року хтось з політиків чи наближених до них експертів розповідає про дострокові вибори чи про якийсь виборчий процес. Не буде дивним, якщо взагалі у 2025 році не відбудеться жодних виборів.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера. 

Чому вибори можуть не відбутись

За словами Магери, шанси на проведення виборів у 2025 році він би розцінив таким чином: 60% що їх не буде і 40% що вибори відбудуться. І все це, не меншою мірою, випливає через домовленості між США та Росією.

"Я не вірю у можливість швидких домовленостей між США та РФ, принаймні володіючи неофіційною інформацією. Росія в кулуарах вже виставляє неприйнятні умови: відновлення діяльності проросійських партій, офіційний статус російської мови та відновлення московського патріархату в Україні", — зазначив Магера.

Все це, на думку ексзаступника голови ЦВК, вказує на мінімальність точок дотику між переговорними групами на цьому етапі. А ось 2026 рік в аспекті виборів виглядає більш реально, вважає Магера.

"Головне, що українці розуміють — попри велику потребу у виборах через воєнний стан та наявність бойових дій неможливо провести безпечні та відповідні нормам вибори", — підсумував Магера.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп висловився на тему виборів в Україні. Він також назвав рейтинг Володимира Зеленського.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко висловив підтримку президенту Володимиру Зеленському щодо питання виборів в Україні. За його словами, їхнє проведення в нинішніх умовах може призвести до руйнування держави.

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06:28 Види оцінки землі — що потрібно знати власникам ділянок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:25 Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — де буде до -21 °С

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14:31 Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

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