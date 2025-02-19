Вибори в Україні у 2025 році — ексзамголови ЦВК назвав шанси

Кожні пів року хтось з політиків чи наближених до них експертів розповідає про дострокові вибори чи про якийсь виборчий процес. Не буде дивним, якщо взагалі у 2025 році не відбудеться жодних виборів.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера.

Чому вибори можуть не відбутись

За словами Магери, шанси на проведення виборів у 2025 році він би розцінив таким чином: 60% що їх не буде і 40% що вибори відбудуться. І все це, не меншою мірою, випливає через домовленості між США та Росією.

"Я не вірю у можливість швидких домовленостей між США та РФ, принаймні володіючи неофіційною інформацією. Росія в кулуарах вже виставляє неприйнятні умови: відновлення діяльності проросійських партій, офіційний статус російської мови та відновлення московського патріархату в Україні", — зазначив Магера.

Все це, на думку ексзаступника голови ЦВК, вказує на мінімальність точок дотику між переговорними групами на цьому етапі. А ось 2026 рік в аспекті виборів виглядає більш реально, вважає Магера.

"Головне, що українці розуміють — попри велику потребу у виборах через воєнний стан та наявність бойових дій неможливо провести безпечні та відповідні нормам вибори", — підсумував Магера.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп висловився на тему виборів в Україні. Він також назвав рейтинг Володимира Зеленського.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко висловив підтримку президенту Володимиру Зеленському щодо питання виборів в Україні. За його словами, їхнє проведення в нинішніх умовах може призвести до руйнування держави.