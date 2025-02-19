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Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

19 февраля 2025 г. 6:23

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06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
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23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

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23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

Text

17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

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17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

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15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

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13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

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13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

Каждые полгода кто-то из политиков или приближенных к ним экспертов рассказывает о досрочных выборах или о каком-то избирательном процессе. Не будет удивительным, если вообще в 2025 году не состоится никаких выборов.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

Почему выборы могут не состояться

По словам Магеры, шансы на проведение выборов в 2025 году он бы расценил следующим образом: 60% что их не будет и 40% что выборы состоятся. И все это, в не меньшей степени, вытекает из-за договоренностей между США и Россией.

"Я не верю в возможность быстрых договоренностей между США и РФ, по крайней мере обладая неофициальной информацией. Россия в кулуарах уже выставляет неприемлемые условия: возобновление деятельности пророссийских партий, официальный статус русского языка и восстановление московского патриархата в Украине", — отметил Магера.

Все это, по мнению экс-замглавы ЦИК, указывает на минимальность точек соприкосновения между переговорными группами на этом этапе. А вот 2026 год в аспекте выборов выглядит более реально, считает Магера.

"Главное, что украинцы понимают - несмотря на большую потребность в выборах из-за военного положения и наличия боевых действий невозможно провести безопасные и соответствующие нормам выборы", — подытожил Магера.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп высказался на тему выборов в Украине. Он также назвал рейтинг Владимира Зеленского.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко выразил поддержку президенту Владимиру Зеленскому по вопросу выборов в Украине. По его словам, их проведение в нынешних условиях может привести к разрушению государства.

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07:05 Самый выгодный мобильный тариф 2025 — что выбрать украинцам 60+

07:01 ПриватБанк предупредил о важном требовании — что нужно знать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:52 Против Шольца и за Украину — кто такой кандидат в канцлеры Мерц

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06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
Text

23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

Text

23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

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17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

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17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

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14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

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13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

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13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ