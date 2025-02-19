Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

Каждые полгода кто-то из политиков или приближенных к ним экспертов рассказывает о досрочных выборах или о каком-то избирательном процессе. Не будет удивительным, если вообще в 2025 году не состоится никаких выборов.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

Почему выборы могут не состояться

По словам Магеры, шансы на проведение выборов в 2025 году он бы расценил следующим образом: 60% что их не будет и 40% что выборы состоятся. И все это, в не меньшей степени, вытекает из-за договоренностей между США и Россией.

"Я не верю в возможность быстрых договоренностей между США и РФ, по крайней мере обладая неофициальной информацией. Россия в кулуарах уже выставляет неприемлемые условия: возобновление деятельности пророссийских партий, официальный статус русского языка и восстановление московского патриархата в Украине", — отметил Магера.

Все это, по мнению экс-замглавы ЦИК, указывает на минимальность точек соприкосновения между переговорными группами на этом этапе. А вот 2026 год в аспекте выборов выглядит более реально, считает Магера.

"Главное, что украинцы понимают - несмотря на большую потребность в выборах из-за военного положения и наличия боевых действий невозможно провести безопасные и соответствующие нормам выборы", — подытожил Магера.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп высказался на тему выборов в Украине. Он также назвал рейтинг Владимира Зеленского.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко выразил поддержку президенту Владимиру Зеленскому по вопросу выборов в Украине. По его словам, их проведение в нынешних условиях может привести к разрушению государства.