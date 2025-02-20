Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

Найближчим часом на Україну чекає мирний договір. Крім того, вже скоро на українців чекають президентські, парламентські та місцеві вибори.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявила народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход.

Яке майбутнє чекає на українців

За її словами, в кулуарах Верховної Ради активно обговорюють питання проведення виборів і відбувається підготовка до них.

"Як тільки буде підписаний мирний договір, на це очікують найближчим часом. Тоді на нас чекають президентські, парламентські та місцеві вибори. Те, що нам треба перезавантаження, це — факт", — сказала Анна Скороход.

Вона додала, що також обговорюють те, як будуть проводитися вибори до підписання мирної угоди. Вона говорить, що депутати не можуть дійти до розуміння того, як будуть забезпечуватися вибори для всіх, зокрема для військових.

Анна Скороход зауважила, що в комітеті готуються якісь зміни до виборчого Кодексу і є розуміння того, що будуть вноситися зміни і до реєстрів українців для виборів.

Зазначимо, що наразі в Україні не можуть відбуватися вибори згідно з Конституцією.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко висловив підтримку президенту Володимиру Зеленському щодо питання виборів в Україні. За його словами, їхнє проведення в нинішніх умовах може призвести до руйнування держави.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні в якийсь період часу мають відбутися вибори. При цьому глава Білого дому не уточнив, про який саме проміжок він говорить.