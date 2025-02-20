Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні arrow
Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

20 лютого 2025 р. 22:47

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

Text

19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

Text

17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

Text

17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

Text

13:33 Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

Text

13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

Text

12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

Text

08:00 Зеленський відповів Трампу та Келлог в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

Text

19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

Text

17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

Text

17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

Text

13:33 Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

Text

13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

Text

12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

Text

08:00 Зеленський відповів Трампу та Келлог в Україні — ефір Ранок.LIVE

Найближчим часом на Україну чекає мирний договір. Крім того, вже скоро на українців чекають президентські, парламентські та місцеві вибори.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявила народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход.

https://t.me/novynylive/140189

Яке майбутнє чекає на українців

За її словами, в кулуарах Верховної Ради активно обговорюють питання проведення виборів і відбувається підготовка до них.

"Як тільки буде підписаний мирний договір, на це очікують найближчим часом. Тоді на нас чекають президентські, парламентські та місцеві вибори. Те, що нам треба перезавантаження, це — факт", — сказала Анна Скороход.

Вона додала, що також обговорюють те, як будуть проводитися вибори до підписання мирної угоди. Вона говорить, що депутати не можуть дійти до розуміння того, як будуть забезпечуватися вибори для всіх, зокрема для військових.

Анна Скороход зауважила, що в комітеті готуються якісь зміни до виборчого Кодексу і є розуміння того, що будуть вноситися зміни і до реєстрів українців для виборів.

Зазначимо, що наразі в Україні не можуть відбуватися вибори згідно з Конституцією.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко висловив підтримку президенту Володимиру Зеленському щодо питання виборів в Україні. За його словами, їхнє проведення в нинішніх умовах може призвести до руйнування держави.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні в якийсь період часу мають відбутися вибори. При цьому глава Білого дому не уточнив, про який саме проміжок він говорить.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:28 США передали Україні новий проєкт угоди про копалини — ЗМІ

23:25 Зупинка США продажу зброї Україні — нардепка відповіла на заяву

23:11 Росія атакувала газові об′єкти — чи будуть відключення

22:57 Не прийшов за повісткою — на Одещині судили ухилянта

Text

22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:47 "Байрактар" збив бомбардувальник РФ — соцмережі

22:33 Чоловік пройшов ВЛК, але до ТЦК не з'явився — що вирішив суд

22:33 Ціни на продукти та послуги в Одесі — що подорожчало найбільше

22:15 Кому належить квартира, якщо власник помер

22:13 У Києві лунають вибухи

23:28 США передали Україні новий проєкт угоди про копалини — ЗМІ

23:25 Зупинка США продажу зброї Україні — нардепка відповіла на заяву

23:11 Росія атакувала газові об′єкти — чи будуть відключення

22:57 Не прийшов за повісткою — на Одещині судили ухилянта

22:47 "Байрактар" збив бомбардувальник РФ — соцмережі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:33 Чоловік пройшов ВЛК, але до ТЦК не з'явився — що вирішив суд

22:33 Ціни на продукти та послуги в Одесі — що подорожчало найбільше

22:15 Кому належить квартира, якщо власник помер

22:13 У Києві лунають вибухи

22:05 Маск пояснив, чому закликає Зеленського провести вибори

15:15 Корупція та реактори з РФ — чому розгорівся скандал навколо ХАЄС

06:52 Гітлер у біографії — кандидатка в канцлери Вайдель підтримує РФ

06:40 Як робити прибуток на золоті — нові тарифи у ломбардах України

19 лютого 2025

06:52 Проти Шольца і за Україну — хто такий кандидатат у канцлери Мерц

06:40 Як заробляти на брухті — ціни на латунь в Україні у лютому

18 лютого 2025

22:33 Одесити створили застосунок, який рятує життя

06:52 Думка змінена — як Олаф Шольц впливав на війну в Україні

06:40 Зміни на ринку металу в Україні — які ціни на алюміній у лютому

04:55 Прогнози невтішні — що буде з курсом долара та до чого готуватись

17 лютого 2025

06:40 Ринок брухту в Україні — як змінились ціни на мідь у лютому

Text

22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

Text

19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

Text

17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

Text

17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

Text

13:33 Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

Text

13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

Text

12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

Text

08:00 Зеленський відповів Трампу та Келлог в Україні — ефір Ранок.LIVE