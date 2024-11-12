Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Государственный бюджет Украины ежемесячно теряет как минимум 100 миллиардов гривен. Причиной этого являются теневые схемы и "черный рынок".

Об этом заявила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в эфире Ранок.LIVE.

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По словам депутата, Украина ежемесячно теряет как минимум 100 миллиардов гривен из-за теневых схем и черного рынка.

По оценке Василевской-Смаглюк, это связано с контрабандой, уклонением от уплаты налогов, схемами с возвратом НДС и другими "серыми" схемами.

Она отметила, что имеет опыт антикоррупционных расследований и уточнила, что это ее собственные расчеты, а реальные масштабы потерь в бюджете могут быть еще больше.

Ранее нардеп Нина Южанина заявила, что украинцы могут лишиться всех выплат. Причиной, вероятно, станет остановка помощи партнеров.

А по словам заместителя председателя бюджетного комитета Леси Забуранной, Рада хочет перенаправить 42 миллиарда гривен из госбюджета на нужды армии