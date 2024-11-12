Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Державний бюджет України кожного місяця втрачає щонайменше 100 мільярдів гривень. Причиною цього є тіньові схеми та "чорний ринок".

Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі Ранок.LIVE.

Надходження до бюджету

За словами депутатки, Україна щомісяця втрачає щонайменше 100 мільярдів гривень через тіньові схеми та чорний ринок.

За оцінкою Василевської-Смаглюк, це пов'язано з контрабандою, ухиленням від сплати податків, схемами з поверненням ПДВ та іншими "сірими" схемами.

Вона зазначила, що має досвід антикорупційних розслідувань та уточнила, що це її власні розрахунки, а реальні масштаби втрат у бюджеті можуть бути ще більшими.

Раніше нардепка Ніна Южаніна заявила, що українці можуть втратити всі виплати. Причиною, ймовірно, стане зупинення допомоги від партнерів.

А за словами заступниці голови бюджетного комітету Лесі Забуранної, Рада хоче переспрямувати 42 мільярди гривень з держбюджету на потреби армії