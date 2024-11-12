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Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

12 листопада 2024 р. 13:08

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13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

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13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

11 листопада 2024
Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

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15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

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Державний бюджет України кожного місяця втрачає щонайменше 100 мільярдів гривень. Причиною цього є тіньові схеми та "чорний ринок".

Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі Ранок.LIVE.

Надходження до бюджету

За словами депутатки, Україна щомісяця втрачає щонайменше 100 мільярдів гривень через тіньові схеми та чорний ринок.

За оцінкою Василевської-Смаглюк, це пов'язано з контрабандою, ухиленням від сплати податків, схемами з поверненням ПДВ та іншими "сірими" схемами. 

Вона зазначила, що має досвід антикорупційних розслідувань та уточнила, що це її власні розрахунки, а реальні масштаби втрат у бюджеті можуть бути ще більшими.

Раніше нардепка Ніна Южаніна заявила, що українці можуть втратити всі виплати. Причиною, ймовірно, стане зупинення допомоги від партнерів.

А за словами заступниці голови бюджетного комітету Лесі Забуранної, Рада хоче переспрямувати 42 мільярди гривень з держбюджету на потреби армії

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16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

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10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

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09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

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17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

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15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

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13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE