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Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

27 декабря 2024 г. 13:00

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13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

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13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

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12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

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11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

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10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

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09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

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08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

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08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
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23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

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18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

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13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

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13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Text

11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Text

10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

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08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

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08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

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18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что в Украине изменят срок подготовки мобилизованных. Теперь перед тем, как они будут участвовать в боевых действиях, подготовка продлится два месяца.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • политолог-международник Тарас Семенюк;
  • глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин;
  • народный депутат Украины, ''Слуга народа'' Олег Дунда;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

  • Путин отверг предложение мирного плана, которое разрабатывает команда Трампа, — ISW; 
  • Трамп выдвинул претензии к территориям трех стран: Гренландии, Панаме и Канаде;
  • Байден не включил Украину в новый оборонный бюджет США на 2025 финансовый год;
  • самолет, который упал в Казахстане, был сбит российской зенитно-ракетной системой "Панцирь-С1", — Буданов;
  • подготовка к участию в боевых действиях продлится два месяца, — Сырский.

Ранее издание Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана писало, что причиной падения самолета стала российская ракета.

Авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Ранок.LIVE рассказал, почему россияне отправили самолет в Актау, а не дали совершить аварийную посадку на одном из аэродромов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:44 Стало известно, сколько Украина потратила на содержание пленных

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