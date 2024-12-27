Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что в Украине изменят срок подготовки мобилизованных. Теперь перед тем, как они будут участвовать в боевых действиях, подготовка продлится два месяца.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

политолог-международник Тарас Семенюк;

глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин;

народный депутат Украины, ''Слуга народа'' Олег Дунда;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

Путин отверг предложение мирного плана, которое разрабатывает команда Трампа, — ISW;

Трамп выдвинул претензии к территориям трех стран: Гренландии, Панаме и Канаде;

Байден не включил Украину в новый оборонный бюджет США на 2025 финансовый год;

самолет, который упал в Казахстане, был сбит российской зенитно-ракетной системой "Панцирь-С1", — Буданов;

подготовка к участию в боевых действиях продлится два месяца, — Сырский.

Ранее издание Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана писало, что причиной падения самолета стала российская ракета.

Авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Ранок.LIVE рассказал, почему россияне отправили самолет в Актау, а не дали совершить аварийную посадку на одном из аэродромов.