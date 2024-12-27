Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что в Украине изменят срок подготовки мобилизованных. Теперь перед тем, как они будут участвовать в боевых действиях, подготовка продлится два месяца.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- политолог-международник Тарас Семенюк;
- глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин;
- народный депутат Украины, ''Слуга народа'' Олег Дунда;
- военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:
- Путин отверг предложение мирного плана, которое разрабатывает команда Трампа, — ISW;
- Трамп выдвинул претензии к территориям трех стран: Гренландии, Панаме и Канаде;
- Байден не включил Украину в новый оборонный бюджет США на 2025 финансовый год;
- самолет, который упал в Казахстане, был сбит российской зенитно-ракетной системой "Панцирь-С1", — Буданов;
- подготовка к участию в боевых действиях продлится два месяца, — Сырский.
Ранее издание Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана писало, что причиной падения самолета стала российская ракета.
Авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Ранок.LIVE рассказал, почему россияне отправили самолет в Актау, а не дали совершить аварийную посадку на одном из аэродромов.