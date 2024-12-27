Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Біля аеропорту Актау в Казахстані у середу, 25 грудня, впав пасажирський літак через російську ракету. Росіяни могли спеціально наказати пілотам летіти через Каспійське море, аби він впав у воду.

Про це розповів авіаексперт Валерій Романенко в ефірі Ранок.LIVE.

Авіакатастрофа в Казахстані

За його словами, поблизу було щонайменше сім аеродромів, які здатні прийняти борт. Тому наказ летіти через Каспійське море до Актау виглядає, як спроба росіян приховати удар ракетою.

Таким чином після падіння розслідування могли проводити російські експерти.

"160 км майже по трасі був найближчий аеродром. Там трішечки, кілометрів на 30, відхилитися — і можна було сісти на тому аеродромі. Там шикарна смуга — 3000 метрів, 45 метрів шириною", — сказав Романенко.

Він вважає, що там можна було спокійно посадити цей тип літака без жодних проблем, але росіяни все одно направили його за 465 кілометрів.

Раніше видання Euronews з посиланням на джерела в уряді Азербайджану писало, що причиною падіння літака стала російська ракета.

Також ми писали, що на борту літака, який впав у Казахстані, перебувало 67 пасажирів. Відомо, що після аварії вижило 28 людей.

У мережі з'явилися відео з салону борту Azerbaijan Airlines, на яких чутно прохання пасажирів про допомогу.