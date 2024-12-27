Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море arrow
Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

27 декабря 2024 г. 12:18

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Text

11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Text

10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

Text

09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

Text

08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Text

11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Text

10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

Text

09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

Text

08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Возле аэропорта Актау в Казахстане в среду, 25 декабря, упал пассажирский самолет из-за российской ракеты. Россияне могли специально приказать пилотам лететь через Каспийское море, чтобы он упал в воду.

Об этом рассказал авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Ранок.LIVE.

Авиакатастрофа в Казахстане

По его словам, поблизости было по меньшей мере семь аэродромов, способных принять борт. Поэтому приказ лететь через Каспийское море в Актау выглядит как попытка россиян скрыть удар ракетой.

Таким образом, после падения расследования могли проводить российские эксперты.

"160 км почти по трассе был ближайший аэродром. Там немного, километров на 30, отклониться — и можно было сесть на том аэродроме. Там шикарная полоса — 3000 метров, 45 метров шириной", — сказал Романенко.

Он считает, что там можно было спокойно посадить этот тип самолета без проблем, но россияне все равно направили его за 465 километров.

Ранее газета Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана писала, что причиной падения самолета стала российская ракета.

Также мы писали, что на борту упавшего в Казахстане самолета находилось 67 пассажиров. Известно, что после аварии выжило 28 человек.

В сети появились видео из салона борта Azerbaijan Airlines, на которых слышны просьбы пассажиров о помощи.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

12:33 Штайнмайер распустил Бундестаг и назначил дату выборов

12:29 Военный посоветовал парням 15-18 лет готовиться к войне

12:27 Под Одессой мужчина расстрелял посетителей кафе — что известно

12:26 Антициклон в Украине — Диденко удивила погодой на выходные

12:24 Акции корейских компаний упали из-за "Игры в кальмара" — причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:23 ВСУ разрешили использовать вездеход "Равлик" — особенности

12:21 Украинец Михайлюк сделал рекорд результативности в НБА — видео

12:20 Аптеки, принимающие 1 000 Зеленского — список партнеров

12:19 В Японии открыли украинскую торгово-промышленную палату

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

12:33 Штайнмайер распустил Бундестаг и назначил дату выборов

12:29 Военный посоветовал парням 15-18 лет готовиться к войне

12:27 Под Одессой мужчина расстрелял посетителей кафе — что известно

12:26 Антициклон в Украине — Диденко удивила погодой на выходные

12:24 Акции корейских компаний упали из-за "Игры в кальмара" — причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:23 ВСУ разрешили использовать вездеход "Равлик" — особенности

12:21 Украинец Михайлюк сделал рекорд результативности в НБА — видео

12:20 Аптеки, принимающие 1 000 Зеленского — список партнеров

12:19 В Японии открыли украинскую торгово-промышленную палату

12:17 Выплаты малообеспеченным в 2025 году — как будут помогать семьям

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Text

11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Text

10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

Text

09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

Text

08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE