Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Возле аэропорта Актау в Казахстане в среду, 25 декабря, упал пассажирский самолет из-за российской ракеты. Россияне могли специально приказать пилотам лететь через Каспийское море, чтобы он упал в воду.

Об этом рассказал авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Ранок.LIVE.

Авиакатастрофа в Казахстане

По его словам, поблизости было по меньшей мере семь аэродромов, способных принять борт. Поэтому приказ лететь через Каспийское море в Актау выглядит как попытка россиян скрыть удар ракетой.

Таким образом, после падения расследования могли проводить российские эксперты.

"160 км почти по трассе был ближайший аэродром. Там немного, километров на 30, отклониться — и можно было сесть на том аэродроме. Там шикарная полоса — 3000 метров, 45 метров шириной", — сказал Романенко.

Он считает, что там можно было спокойно посадить этот тип самолета без проблем, но россияне все равно направили его за 465 километров.

Ранее газета Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана писала, что причиной падения самолета стала российская ракета.

Также мы писали, что на борту упавшего в Казахстане самолета находилось 67 пассажиров. Известно, что после аварии выжило 28 человек.

В сети появились видео из салона борта Azerbaijan Airlines, на которых слышны просьбы пассажиров о помощи.