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Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

27 грудня 2024 р. 13:00

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12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

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11:20 Закон про декриміналізацію СЗЧ лише погіршив ситуацію, — психолог

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10:15 Ризик прориву окупантів на Дніпропетровщину — чи є загроза

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Україні змінять термін підготовки мобілізованих. Тепер перед тим, як вони братимуть участь у бойових діях, підготовка триватиме два місяці.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • політолог-міжнародник Тарас Семенюк;
  • голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин;
  • народний депутат України, ''Слуга народу'' Олег Дунда;
  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

  • Путін відкинув пропозицію мирного плану, яку розробляє команда Трампа, — ISW; 
  • Трамп висунув претензії до територій трьох країн: Гренландії, Панами та Канади;
  • Байден не включив Україну до нового оборонного бюджету США на 2025 фінансовий рік;
  • літак, який впав у Казахстані, був збитий російською зенітно-ракетною системою "Панцир-С1", — Буданов;
  • підготовка до участі у бойових діях триватиме два місяці, — Сирський.

Раніше видання Euronews з посиланням на джерела в уряді Азербайджану писало, що причиною падіння літака стала російська ракета.

Авіаексперт Валерій Романенко в ефірі Ранок.LIVE розповів, чому росіяни відправили літак до Актау, а не дали здійснити аварійну посадку на одному з аеродромів.

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13:20 Найефективніша зброя — у ДПСУ заявили, що дрони змінюють війну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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