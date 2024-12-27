Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Україні змінять термін підготовки мобілізованих. Тепер перед тим, як вони братимуть участь у бойових діях, підготовка триватиме два місяці.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

політолог-міжнародник Тарас Семенюк;

голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин;

народний депутат України, ''Слуга народу'' Олег Дунда;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

Путін відкинув пропозицію мирного плану, яку розробляє команда Трампа, — ISW;

Трамп висунув претензії до територій трьох країн: Гренландії, Панами та Канади;

Байден не включив Україну до нового оборонного бюджету США на 2025 фінансовий рік;

літак, який впав у Казахстані, був збитий російською зенітно-ракетною системою "Панцир-С1", — Буданов;

підготовка до участі у бойових діях триватиме два місяці, — Сирський.

Раніше видання Euronews з посиланням на джерела в уряді Азербайджану писало, що причиною падіння літака стала російська ракета.

Авіаексперт Валерій Романенко в ефірі Ранок.LIVE розповів, чому росіяни відправили літак до Актау, а не дали здійснити аварійну посадку на одному з аеродромів.