Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Україні змінять термін підготовки мобілізованих. Тепер перед тим, як вони братимуть участь у бойових діях, підготовка триватиме два місяці.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- політолог-міжнародник Тарас Семенюк;
- голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин;
- народний депутат України, ''Слуга народу'' Олег Дунда;
- військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:
- Путін відкинув пропозицію мирного плану, яку розробляє команда Трампа, — ISW;
- Трамп висунув претензії до територій трьох країн: Гренландії, Панами та Канади;
- Байден не включив Україну до нового оборонного бюджету США на 2025 фінансовий рік;
- літак, який впав у Казахстані, був збитий російською зенітно-ракетною системою "Панцир-С1", — Буданов;
- підготовка до участі у бойових діях триватиме два місяці, — Сирський.
Раніше видання Euronews з посиланням на джерела в уряді Азербайджану писало, що причиною падіння літака стала російська ракета.
Авіаексперт Валерій Романенко в ефірі Ранок.LIVE розповів, чому росіяни відправили літак до Актау, а не дали здійснити аварійну посадку на одному з аеродромів.