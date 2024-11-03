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Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

3 ноября 2024 г. 15:01

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2 ноября 2024
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23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

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15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

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12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

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10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

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08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
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22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

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Перед саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году тогдашний президент США Джордж Буш хотел лично посетить Киев, чтобы переговорить со всеми политическими силами вступления Украины в НАТО. Было направлено письмо за подписями президента Виктора Ющенко, премьера Юлии Тимошенко и спикера Верховной Рады Арсения Яценюка о том, что они едины в намерении вступать в НАТО.

Об этом говорится в проекте ТСН "USA-UA: Секретні файли Білого дому".

Вступление Украины в НАТО

Когда соответствующее письмо появилось, парламентская оппозиция, которую возглавлял Виктор Янукович, устроила в Верховной Раде политическую блокаду с элементами шоу.

По словам Яценюка, тогда среди населения Украины был невысокий уровень поддержки вступления в НАТО — в лучшем случае это было 20%.

"И потому то, что делали пророссийские силы против меня, как председателя парламента и фактически против всего парламента, когда они заблокировали Раду за подписи председателя Рады о необходимости членства Украины в НАТО — в принципе воспринималось львиной долей украинского общества", — сказал он.

Бывший спикер ВР отметил, что тогда "Партия Регионов" заблокировала парламент на месяц или два. Они надули шарики и написали на них: "НАТО — НЕТ".

Тогда Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер тоже отправил в Киев посла, чтобы выяснить ситуацию на месте. Как отметил переводчик Вадим Кастелли, он сопровождал генсека в президентские апартаменты. Там они прождали Ющенко меньше часа, но он не смог прийти.

Поэтому он прислал вместо себя начальника кабинета господина Балогу, который сказал, "чтобы завтра мне был план действий по поводу членства в НАТО".

На саммит Бухареста Буш прибыл все еще с намерением предложить партнерам предоставить ПДЧ для Украины и Грузии и подчеркнул, что верит в необходимость присоединения стран к Альянсу.

"Я звонил недавно президенту РФ Путину и сказал, я еду в Бухарест и хочу добиться ПДЧ для Украины и Грузии и вам нечего бояться", — говорилось в его выступлении.

Ранее Новини.LIVE проанализировали, может ли Украина создать ядерное оружие и что об этом думают партнеры.

А военный назвал критерии, по которым ВСУ приблизились к уровню войск НАТО.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:05 Три комнаты в царском доме — самые дорогие коммуны в Одессе

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