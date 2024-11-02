Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Колишній командир групи снайперів Костянтин "Дід" Прошинський переконаний, що Збройні сили України досі потребують модернізації, щоб відповідати стандартам Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Підрозділам бракує сучасної зброї, належного навчання та організації.

Таку думку Прошинський висловив в коментарі для Новини.LIVE.

ЗСУ далекі від стандартів НАТО

Військовий зауважив, що українські військові змушені покладатися на власну стійкість і підтримку тилу. Подекуди підрозділам бракує сучасної зброї, належного навчання та організації.

"Снайпер у морській піхоті США за тиждень робить від 1,5 до 2 тисяч пострілів для тренувань — з різною зброєю і в різних умовах. Для нас це нереально. Один постріл обходиться понад 10 доларів, або 410-420 гривень, і стільки армія просто не видає", — пояснив Прошинський.

Раніше ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Збройних Сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Головною темою стало посилення військово-технічної підтримки Сил оборони.

Також у Північноатлантичному Альянсі (НАТО) вперше підтвердили, що Корейська народно-демократична республіка (КНДР) надала Росії своїх військових для війни проти України. Ці бійці вже знаходяться на території Курської області.