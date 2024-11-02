Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Бывший командир группы снайперов Константин "Дед" Прошинский убежден, что Вооруженные силы Украины до сих пор нуждаются в модернизации, чтобы соответствовать стандартам Североатлантического Альянса (НАТО). Подразделениям не хватает современного оружия, должного обучения и организации.

Такое мнение Прошинский высказал в комментарии Новини.LIVE.

ВСУ далеки от стандартов НАТО

Военный заметил, что украинские военные вынуждены полагаться на собственную стойкость и поддержку тыла. Кое-где подразделениям не хватает современного оружия, должного обучения и организации.

"Снайпер в морской пехоте США за неделю производит от 1,5 до 2 тысяч выстрелов для тренировок — с разным оружием и в разных условиях. Для нас это нереально. Один выстрел обходится более 10 долларов, или 410-420 гривен, и столько армия просто не издает", — объяснил Прошинский.

Ранее мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Вооруженными Силами США в Европе, генералом Кристофером Каволи. Главной темой стало усиление военно-технической поддержки сил обороны.

Также в Североатлантическом Альянсе (НАТО) впервые подтвердили, что Корейская народно-демократическая республика (КНДР) предоставила России своих военных для войны против Украины. Эти бойцы уже находятся на территории Курской области.