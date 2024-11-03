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Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

03 листопада 2024 р. 15:01

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Перед самітом НАТО у Бухаресті у 2008 році тодішній президент США Джордж Буш хотів особисто відвідати Київ, аби переговорити з усіма політичними силами стосовно вступу України в НАТО. Був направлений лист за підписами президента Віктора Ющенка, прем'єра Юлії Тимошенко та спікера Верховної Ради Арсенія Яценюка про те, що вони єдині у намірі вступати в НАТО.

Про це йдеться у проєкті ТСН "USA-UA: Секретні файли Білого дому".

Вступ України в НАТО

Коли відповідний лист з'явився, то парламентська опозиція, яку очолював Віктор Янукович, влаштувала у Верховній Раді політичну блокаду з елементами шоу.

За словами Яценюка, тоді серед населення України був невисокий рівень підтримки вступу до НАТО —  в кращому випадку це було 20%.

"І тому те, що робили проросійські сили проти мене, як голови парламенту та фактично проти всього парламенту, коли вони заблокували Раду за підпису голови Ради щодо необхідності членства України в НАТО — в принципі сприймалося левовою часткою українського суспільства", — сказав він.

Колишній спікер ВР зауважив, що тоді "Партія Регіонів" заблокувала парламент на місяць чи на два. Вони понадували кульки й написали на них: "НАТО — НІ". 

Тоді Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер теж відправив до Києва посланця, аби з'ясувати ситуацію на місці. Як зазначив, перекладач Вадим Кастеллі, він супроводжував генсека до президентських апартаментів. Там вони прочекали на Ющенка менше ніж годину, але він не зміг прийти.

Тому він прислав замість себе начальника кабінету пана Балогу, який сказав, "щоб завтра мені був план дій щодо членства в НАТО".

На саміт до Бухареста Буш прибув все ще з наміром запропонувати партнерам надати ПДЧ для України та Грузії й наголосив, що вірить в необхідність приєднання країн до Альянсу.

"Я телефонував нещодавно президенту РФ Путіну і сказав, я їжу в Бухарест і хочу домогтися ПДЧ для України та Грузії і вам нічого боятися", — йшлося у його виступі.

Раніше Новини.LIVE проаналізували, чи може Україна створити ядерну зброю і що про це думають партнери.

А військовий назвав критерії, за якими ЗСУ наблизилися до рівня військ НАТО.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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