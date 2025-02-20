Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Словакии Петер Пеллегрини проводят совместную пресс-конференцию. Встреча происходит в Братиславе.

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Пресс-конференция Рютте и Пеллегрини

Во время совместной пресс-конференции Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Словакии Петер Пеллегрини обсуждают важные вопросы. В частности, речь идет и о войне в Украине.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генсеком НАТО Марком Рютте. Речь шла о встрече со специальным представителем Трампа Келлегом.

Чиновники ЕС и НАТО собрались на срочную встречу лидеров ЕС. Это произошло из-за последних действий администрации Трампа относительно войны в Украине.