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Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

20 февраля 2025 г. 16:10

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16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Словакии Петер Пеллегрини проводят совместную пресс-конференцию. Встреча происходит в Братиславе.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Пресс-конференция Рютте и Пеллегрини

Во время совместной пресс-конференции Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Словакии Петер Пеллегрини обсуждают важные вопросы. В частности, речь идет и о войне в Украине.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генсеком НАТО Марком Рютте. Речь шла о встрече со специальным представителем Трампа Келлегом.

Чиновники ЕС и НАТО собрались на срочную встречу лидеров ЕС. Это произошло из-за последних действий администрации Трампа относительно войны в Украине.

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