Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Словаччини Петер Пеллегріні проводять спільну пресконференцію. Зустріч відбувається у Братиславі.

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Пресконференція Рютте та Пеллегріні

Під час спільної пресконференції Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Словаччини Петер Пеллегріні обговорюють важливі питання. Зокрема, йдеться й про війну в Україні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генсеком НАТО Марком Рютте. Йшлося про зустріч зі спеціальним представником Трампа Келлегом.

Посадовці ЄС та НАТО зібрались на термінову зустріч лідерів ЄС. Це сталося через останні дії адміністрації Трампа щодо війни в Україні.