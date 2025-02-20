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Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

20 лютого 2025 р. 16:10

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08:00 Зеленський відповів Трампу та Келлог в Україні — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Бахматов повідомив про корупцію у Києві — ефір Київського часу

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18:20 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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16:58 Франція проводить другу зустріч щодо України — трансляція

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Словаччини Петер Пеллегріні проводять спільну пресконференцію. Зустріч відбувається у Братиславі.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Пресконференція Рютте та Пеллегріні

Під час спільної пресконференції Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Словаччини Петер Пеллегріні обговорюють важливі питання. Зокрема, йдеться й про війну в Україні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генсеком НАТО Марком Рютте. Йшлося про зустріч зі спеціальним представником Трампа Келлегом.

Посадовці ЄС та НАТО зібрались на термінову зустріч лідерів ЄС. Це сталося через останні дії адміністрації Трампа щодо війни в Україні.

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16:56 Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:55 ДБР викрило схему купівлі неякісних аптечок для ЗСУ на 58 млн грн

16:51 Samsung представила бюджетник, що перевершує Galaxy S24 — в чому

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