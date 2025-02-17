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Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

17 лютого 2025 р. 16:30

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16:30 Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

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17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

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16:30 Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

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15:13 РФ зазнає втрат — Трегубов про ситуацію біля Покровська

Text

13:55 Нардеп Кицак назвав проблему для військових у випадку виборів

Text

13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

Text

12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

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Text

11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

Text

11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

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08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Зеленський звернувся до Трампа — ефір Вечір.LIVE

У Парижі розпочалася екстрена зустріч європейських лідерів, ініційована президентом Франції Еммануелем Макроном. У ній беруть участь президент Європейської ради Антоніу Кошта, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також глави урядів кількох європейських держав.

Подивитись трансляцію можна за посиланням.

Тема зустрічі

Головною темою переговорів стали останні заяви та дії адміністрації президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. 

За словами представника Європейської Ради, згодом обговорення можуть тривати в інших форматах.

"Потім їхні дискусії можуть продовжитися в інших форматах з метою об’єднання всіх партнерів, зацікавлених у мирі та безпеці в Європі", — сказав він.

Нагадаємо, що напередодні президент Франції Еммануель Макрон ініціював терміновий саміт європейських лідерів у Парижі. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на запрошення французького лідера та зробив заяву.

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16:20 Співробітник миколаївського ТЦК вимагав гроші з сімей призовників

16:01 Економічна угода України та ОАЕ — Зеленський розкрив деталі

15:56 Соцвиплати у 2025 — що буде з підтримкою українців з 1 березня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:45 Компанія з Одеси постачала обладнання для російських баз

15:40 Українцям виплатять до 2 тис. гривень — хто отримає у лютому

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

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