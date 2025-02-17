Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

У Парижі розпочалася екстрена зустріч європейських лідерів, ініційована президентом Франції Еммануелем Макроном. У ній беруть участь президент Європейської ради Антоніу Кошта, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також глави урядів кількох європейських держав.

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Тема зустрічі

Головною темою переговорів стали останні заяви та дії адміністрації президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.

За словами представника Європейської Ради, згодом обговорення можуть тривати в інших форматах.

"Потім їхні дискусії можуть продовжитися в інших форматах з метою об’єднання всіх партнерів, зацікавлених у мирі та безпеці в Європі", — сказав він.

Нагадаємо, що напередодні президент Франції Еммануель Макрон ініціював терміновий саміт європейських лідерів у Парижі. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на запрошення французького лідера та зробив заяву.