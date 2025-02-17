Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция arrow
Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

17 февраля 2025 г. 16:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:30 Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

Text

15:13 РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

Text

13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

Text

13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

Text

11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

Text

08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
Text

19:47Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

Text

16:30 Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

Text

15:13 РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

Text

13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

Text

13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

Text

11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

Text

08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
Text

19:47 Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE

В Париже началась экстренная встреча европейских лидеров, инициированная президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ней принимают участие президент Европейского совета Антониу Кошта, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также главы правительств нескольких европейских государств.

Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Тема встречи

Главной темой переговоров стали последние заявления и действия администрации президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине.

По словам представителя Европейского Совета, впоследствии обсуждения могут продолжаться в других форматах.

"Затем их дискуссии могут продолжиться в других форматах с целью объединения всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе", — сказал он.

Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон инициировал срочный саммит европейских лидеров в Париже. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на приглашение французского лидера и сделал заявление.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

17:47 Мощный рычаг — Зеленский рассказал, какое слабое место Путина

17:44 Ценные металлы для США — какую сделку оценили бы все украинцы

17:33 Четыре причины, почему не стоит обновлять смартфон каждый год

17:31 Туск сделал заявление касательно отправки войск в Украину

17:30 На Одесчине задержали подростков за надругательство над могилами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:20 В Украине для семей возведут еще 10 домов при поддержке ОАЭ

16:55 Катер и элитные авто — декларация чиновницы Одесской таможни

16:54 Будет более детальный план — Зеленский о соглашении с США

16:52 Россияне снова казнили пленных военных ВСУ — реакция Лубинца

16:51 Зеленский встретится с Эрдоганом в день переговоров США и РФ

17:47 Мощный рычаг — Зеленский рассказал, какое слабое место Путина

17:44 Ценные металлы для США — какую сделку оценили бы все украинцы

17:33 Четыре причины, почему не стоит обновлять смартфон каждый год

17:31 Туск сделал заявление касательно отправки войск в Украину

17:30 На Одесчине задержали подростков за надругательство над могилами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:20 В Украине для семей возведут еще 10 домов при поддержке ОАЭ

16:55 Катер и элитные авто — декларация чиновницы Одесской таможни

16:54 Будет более детальный план — Зеленский о соглашении с США

16:52 Россияне снова казнили пленных военных ВСУ — реакция Лубинца

16:51 Зеленский встретится с Эрдоганом в день переговоров США и РФ

06:40 Рынок лома в Украине — как изменились цены на медь в феврале

06:27 Продать или зарегистрировать — что делать с украинскими авто в ЕС

16 февраля 2025

06:40 Деньги за лом — какие тарифы на чермет в Украине в феврале

15 февраля 2025

06:52 Эксперимент на молодежи — подводные камни контракта для 18-летних

06:40 Рынок золота в феврале — новые тарифы в ломбардах Украины

14 февраля 2025

18:15 Деньги на войну — какие страны покупают российский газ и почему

07:15 Война за рынок ЕС — как Трамп хочет забрать у РФ "газовую иглу"

06:52 Выбрала Трампа, а не сына — кто такая Кэролайн Ливитт

06:40 Изменения на рынке лома — новые цены на латунь в феврале

13 февраля 2025

06:52 Слушается Трампа — кто такой новый глава ЦРУ Джон Рэтклифф

Text

16:30 Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

Text

15:13 РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

Text

13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

Text

13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

Text

11:01 Встреча Рютте и Келлога в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

Text

08:00 План возвращения оккупированных территорий — эфир Ранок.LIVE

15 февраля 2025
Text

19:47 Итоги двух дней конференции в Мюнхене — заявления Зеленского

14 февраля 2025
Text

17:50 Зеленский обратился к Трампу — эфир Вечір.LIVE