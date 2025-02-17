Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

В Париже началась экстренная встреча европейских лидеров, инициированная президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ней принимают участие президент Европейского совета Антониу Кошта, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также главы правительств нескольких европейских государств.

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Тема встречи

Главной темой переговоров стали последние заявления и действия администрации президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине.

По словам представителя Европейского Совета, впоследствии обсуждения могут продолжаться в других форматах.

"Затем их дискуссии могут продолжиться в других форматах с целью объединения всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе", — сказал он.

Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон инициировал срочный саммит европейских лидеров в Париже. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на приглашение французского лидера и сделал заявление.