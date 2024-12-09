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Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

9 декабря 2024 г. 18:01

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Эксперт Геннадий Рябцев предлагает разработать реальные тарифы на распределение, передачу и диспетчеризацию электроэнергии. По его словам, это необходимо для обеспечения платежеспособности.

Об этом Геннадий Рябцев сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 9 декабря.

Тарифы на распределение и передачу электричества

"Кстати, тариф на управление, на диспетчеризацию, он уменьшается, то есть "Укрэнерго" подало на утверждение меньшие тарифы, чем были раньше. А тариф на передачу должен быть увеличен, точно так же, как и должен быть увеличен тариф на распределение электрической энергии", — считает Рябцев.

Эксперт говорит, что тариф, распределенный равномерно среди всех потребителей, минимально влияет на каждого в отдельности, даже в условиях увеличения общей нагрузки.

Напомним, исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак заявила, что увеличение тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей может снизить конкурентоспособность украинской продукции.

Также глава Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал, что в пиковые часы Киев потребляет до 1,5 ГВт электроэнергии, в то время как собственные мощности города обеспечивают всего 500 МВт. Это свидетельствует о недостаточной подготовке столицы к зимнему периоду.

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