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Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

06 грудня 2024 р. 20:11

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Споживання електроенергії в Києві у пікові години сягає 1,5 ГВт, але на сьогодні місто здатне виробляти лише 500 МВт. Столиця до зими не підготувалася.

Про це заявив голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі Вечір.LIVE у п'яттницю, 6 грудня.

Київ неготовий до зимового періоду

За словами Ігнатьєв, для забезпечення належного тиску в комунальній інфраструктурі столиці потрібно щонайменше 150 МВт потужності. Однак реальні можливості значно менші — наявні лише близько 32 МВт, що створює серйозні ризики для проходження зими.

"На превеликий жаль, в Києві сьогодні є, думаю, 32 МВт, щоб забезпечити десь якийсь тиск, і це біда. Київ не готовий, мій рідний Харків, який постійно під обстрілами, найбільше готовий в Україні для проходження цієї зими", — зазначив експерт.

Раніше ми повідомляли, що за два роки на відновлення енергетичної інфраструктури України було зібрано 4 мільярди доларів. До збору долучилися країни G7 разом з іншими міжнародними партнерами.

Також ми писали, що з настанням зими країна зіткнеться зі значним дефіцитом електроенергії — світла може не бути від 4 до 18 годин на добу.

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