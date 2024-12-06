Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Потребление электроэнергии в Киеве в пиковые часы достигает 1,5 ГВт, но на сегодняшний день город способен производить лишь 500 МВт. Столица к зиме не подготовилась.

Об этом заявил глава Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 6 декабря.

Киев не готов к зимнему периоду

По словам Игнатьева, для обеспечения должного давления в коммунальной инфраструктуре столицы требуется не менее 150 МВт мощности. Однако реальные возможности значительно меньше — есть только около 32 МВт, что создает серьезные риски для прохождения зимы.

"К большому сожалению, в Киеве сегодня есть, думаю, 32 МВт, чтобы обеспечить где-то давление, и это беда. Киев не готов, мой родной Харьков, который постоянно под обстрелами, лучше всего в Украине подготовился для прохождения этой зимы", — отметил эксперт.

Ранее мы сообщали, что за два года на восстановление энергетической инфраструктуры Украины было собрано 4 миллиарда долларов. К сбору присоединились страны G7 вместе с другими международными партнерами.

Также мы писали, что с наступлением зимы страна столкнется со значительным дефицитом электроэнергии — света может не быть от 4 до 18 часов в сутки.