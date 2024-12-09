Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

Експерт Геннадій Рябцев пропонує розробити реальні тарифи на розподіл, передачу та диспетчеризацію електроенергії. За його словами, це потрібно для забезпечення платоспроможності.

Про це Геннадій Рябцев сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 9 грудня.

Тарифи на розподіл та передачу електрики

"До речі, тариф на управління, на диспетчеризацію, він зменшується, тобто "Укренерго" подало на затвердження менші тарифи, аніж були раніше. А тариф на передачу має бути збільшений, точно так само, як і має бути збільшений тариф на розподіл електричної енергії", — вважає Рябцев.

Експерт каже, що тариф, розподілений рівномірно серед усіх споживачів, мінімально впливає на кожного окремо, навіть за умов збільшення загального навантаження.

Нагадаємо, виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак заявила, що збільшення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів може знизити конкурентоспроможність української продукції.

Також голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповів, що у пікові години Київ споживає до 1,5 ГВт електроенергії, тоді як власні потужності міста забезпечують лише 500 МВт. Це свідчить про недостатню підготовку столиці до зимового періоду.