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Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

09 грудня 2024 р. 18:01

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18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

Text

18:01 Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

Text

17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Text

12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

7 грудня 2024
Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
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20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Експерт Геннадій Рябцев пропонує розробити реальні тарифи на розподіл, передачу та диспетчеризацію електроенергії. За його словами, це потрібно для забезпечення платоспроможності.

Про це Геннадій Рябцев сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 9 грудня.

Тарифи на розподіл та передачу електрики

"До речі, тариф на управління, на диспетчеризацію, він зменшується, тобто "Укренерго" подало на затвердження менші тарифи, аніж були раніше. А тариф на передачу має бути збільшений, точно так само, як і має бути збільшений тариф на розподіл електричної енергії", — вважає Рябцев.

Експерт каже, що тариф, розподілений рівномірно серед усіх споживачів, мінімально впливає на кожного окремо, навіть за умов збільшення загального навантаження.

Нагадаємо, виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак заявила, що збільшення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів може знизити конкурентоспроможність української продукції.

Також голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповів, що у пікові години Київ споживає до 1,5 ГВт електроенергії, тоді як власні потужності міста забезпечують лише 500 МВт. Це свідчить про недостатню підготовку столиці до зимового періоду.

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19:28 Поразка Асада — Зеленський відреагував на події в Сирії

19:13 Де оформити свідоцтво про смерть загиблого воїна

18:59 Сильні опади накриють Україну — прогноз погоди на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:57 Дорогий номінал — за якими монетами полюють колекціонери

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18:01 Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

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17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

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12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

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