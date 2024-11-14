РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд актуальных и важных вопросов. В частности, очередной массированный ракетный удар, во время которого россияне применят иранские баллистические ракеты.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:
- Сибига встретился с Блинкеном и заявил об "оптимизме" по поводу ударов вглубь РФ.
- Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины.
- Новые назначения Трампа и избрание проукраинского политика республиканцами.
- Третья отдельная штурмовая бригада заявила о готовности принимать военных, решивших вернуться с СОЧ.
Гости сегодняшнего эфира:
- политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский;
- блогер, криптоинвестор Богдан Шелудяк;
- командир Второго штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.
Ранее мы сообщали, что российские войска в ночь на 13 ноября нанесли по Украине дроновые и ракетные удары. Эта атака не была массированной, но для этого в России уже все готово.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил советником по национальной безопасности республиканца Майкла Уолтца. По словам Уолтца, Трамп хочет окончания войны в Украине и планирует привести страны к переговорам.