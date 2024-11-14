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РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

14 ноября 2024 г. 18:08

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18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

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18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

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18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

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13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

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13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

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10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

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23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд актуальных и важных вопросов. В частности, очередной массированный ракетный удар, во время которого россияне применят иранские баллистические ракеты.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

  • Сибига встретился с Блинкеном и заявил об "оптимизме" по поводу ударов вглубь РФ.
  • Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины.
  • Новые назначения Трампа и избрание проукраинского политика республиканцами.
  • Третья отдельная штурмовая бригада заявила о готовности принимать военных, решивших вернуться с СОЧ.

Гости сегодняшнего эфира:

  • политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский;
  • блогер, криптоинвестор Богдан Шелудяк;
  • командир Второго штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.

Ранее мы сообщали, что российские войска в ночь на 13 ноября нанесли по Украине дроновые и ракетные удары. Эта атака не была массированной, но для этого в России уже все готово.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил советником по национальной безопасности республиканца Майкла Уолтца. По словам Уолтца, Трамп хочет окончания войны в Украине и планирует привести страны к переговорам.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:45 Знают не все инвесторы — что делает квартиру дороже

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11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

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10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

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23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

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