РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд актуальных и важных вопросов. В частности, очередной массированный ракетный удар, во время которого россияне применят иранские баллистические ракеты.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

Сибига встретился с Блинкеном и заявил об "оптимизме" по поводу ударов вглубь РФ.

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины.

Новые назначения Трампа и избрание проукраинского политика республиканцами.

Третья отдельная штурмовая бригада заявила о готовности принимать военных, решивших вернуться с СОЧ.

Гости сегодняшнего эфира:

политический и юридический эксперт Андрей Вигиринский;

блогер, криптоинвестор Богдан Шелудяк;

командир Второго штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.

Ранее мы сообщали, что российские войска в ночь на 13 ноября нанесли по Украине дроновые и ракетные удары. Эта атака не была массированной, но для этого в России уже все готово.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил советником по национальной безопасности республиканца Майкла Уолтца. По словам Уолтца, Трамп хочет окончания войны в Украине и планирует привести страны к переговорам.