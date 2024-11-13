Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Росіяни сьогодні вперше за останні 73 дні вдалися до масованої комбінованої ракетно-дронової атаки на Київ. У Київській міській військовій адміністрації розповіли, які наслідки для столиці.

Про деталі атаки на Київ розповів речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі Ранок.LIVE у середу, 13 листопада.

Ракетна атака на Київ 13 листопада

Речник КМВА Михайло Шаманов повідомив, що вранці 13 листопада протягом кількагодинного повітряного бою сили ППО знищили декілька ракет і десятки дронів. Даних про руйнування та постраждалих у столиці не надходили.

"Для цієї атаки ворог застосовував і балістичні ракети, і крилаті ракети, і дрони. Це вже не перша комбінована атака — вони намагаються виснажити сили і засоби протиповітряної оборони. Оголосили повітряну тривогу спочатку через загрозу БпЛА зі східного напрямку, але в цей час вже на Київщину залітали крилаті ракети, одночасно завдавали і балістичного удару по столиці. Завершилася сьогоднішня атака намаганням вразити столицю безпілотниками, тобто повітряний удар тривав понад дві години", — розповів Шаманов.

Також речник додав, що обмеження електропостачання для бізнесу та промисловості запроваджено з 7:00 до 20:00 через похолодання. Побутові споживачі залишаються зі світлом.

"За повідомленнями Укренерго, це пов'язано з попередніми обстрілами Російської Федерації та зниженням температури. Але я наголошую на тому, що під час от таких комбінованих ракетно-дронових атак енергетики попереджають про те, що можуть бути превентивні відключення", — попередили в КМВА.

Нагадаємо, ракетний обстріл Київської області 13 листопада спричинив масштабну пожежу в Броварському районі. Відомо про одного постраждалого.

Раніше Новини.LIVE писали, у Києві вранці 13 листопада було чутно вибухи. Мешканців попереджали про загрозу ракетного удару — працювали Сили протиповітряної оборони.