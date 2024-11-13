Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Россияне сегодня впервые за последние 73 дня прибегли к массированной комбинированной ракетно-дроновой атаке на Киев. В Киевской городской военной администрации рассказали, каковы последствия для столицы.

О деталях атаки на Киев рассказал спикер КГГА Михаил Шаманов в эфире Ранок.LIVE в среду, 13 ноября.

Ракетная атака на Киев 13 ноября

Представитель КГВА Михаил Шаманов сообщил, что утром 13 ноября в течение многочасового воздушного боя силы ПВО уничтожили несколько ракет и десятки дронов. Данных о разрушениях и пострадавших в столице не поступало.

"Для этой атаки враг применял и баллистические ракеты, и крылатые ракеты, и дроны. Это уже не первая комбинированная атака — они пытаются истощить силы и средства противовоздушной обороны. Объявили воздушную тревогу сначала из-за угрозы БпЛА с восточного направления, но в это время уже на Киевщину залетали крылатые ракеты, одновременно наносили и баллистический удар по столице. Завершилась сегодняшняя атака попыткой поразить столицу беспилотниками, то есть воздушный удар продолжался более двух часов", — рассказал Шаманов.

Также спикер добавил, что ограничение электроснабжения для бизнеса и промышленности введено с 7:00 до 20:00 из-за похолодания. Бытовые потребители остаются со светом.

"По сообщениям Укрэнерго, это связано с предыдущими обстрелами Российской Федерации и снижением температуры. Но я подчеркиваю, что во время от таких комбинированных ракетно-дронных атак энергетики предупреждают о том, что могут быть превентивные отключения", — предупредили в КГВА.

Напомним, ракетные обстрелы Киевской области 13 ноября вызвали масштабный пожар в Броварском районе. Известно об одном пострадавшем.

Ранее Новини.LIVE писали, в Киеве утром 13 ноября были слышны взрывы. Жителей предупреждали об угрозе ракетного удара — работали Силы противовоздушной обороны.