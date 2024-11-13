Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА arrow
Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

13 ноября 2024 г. 11:20

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Россияне сегодня впервые за последние 73 дня прибегли к массированной комбинированной ракетно-дроновой атаке на Киев. В Киевской городской военной администрации рассказали, каковы последствия для столицы.

О деталях атаки на Киев рассказал спикер КГГА Михаил Шаманов в эфире Ранок.LIVE в среду, 13 ноября.

Ракетная атака на Киев 13 ноября

Представитель КГВА Михаил Шаманов сообщил, что утром 13 ноября в течение многочасового воздушного боя силы ПВО уничтожили несколько ракет и десятки дронов. Данных о разрушениях и пострадавших в столице не поступало.

"Для этой атаки враг применял и баллистические ракеты, и крылатые ракеты, и дроны. Это уже не первая комбинированная атака — они пытаются истощить силы и средства противовоздушной обороны. Объявили воздушную тревогу сначала из-за угрозы БпЛА с восточного направления, но в это время уже на Киевщину залетали крылатые ракеты, одновременно наносили и баллистический удар по столице. Завершилась сегодняшняя атака попыткой поразить столицу беспилотниками, то есть воздушный удар продолжался более двух часов", — рассказал Шаманов.

Также спикер добавил, что ограничение электроснабжения для бизнеса и промышленности введено с 7:00 до 20:00 из-за похолодания. Бытовые потребители остаются со светом.

"По сообщениям Укрэнерго, это связано с предыдущими обстрелами Российской Федерации и снижением температуры. Но я подчеркиваю, что во время от таких комбинированных ракетно-дронных атак энергетики предупреждают о том, что могут быть превентивные отключения", — предупредили в КГВА. 

Напомним, ракетные обстрелы Киевской области 13 ноября вызвали масштабный пожар в Броварском районе. Известно об одном пострадавшем.

Ранее Новини.LIVE писали, в Киеве утром 13 ноября были слышны взрывы. Жителей предупреждали об угрозе ракетного удара — работали Силы противовоздушной обороны.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

11:31 На Львовщине иностранка дала взятку пограничнику — приговор суда

11:27 Сколько дронов и ракет сбили Силы ПВО над Украиной

11:25 Верняев резко раскритиковал Украинскую федерацию гимнастики

11:23 В Одессе ТЦК мобилизовал священника — законно ли это

11:23 На Солнце произошло 5 вспышек — магнитные бури сегодня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

11:22 Выплата 1000 грн — как украинцы предлагают использовать средства

11:20 В МВД назвали количество пропавших без вести

Text

11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

11:19 Выплаты для семей погибших военных — как получить деньги

11:07 На Львовщине от столбняка умер 48-летний мужчина

11:31 На Львовщине иностранка дала взятку пограничнику — приговор суда

11:27 Сколько дронов и ракет сбили Силы ПВО над Украиной

11:25 Верняев резко раскритиковал Украинскую федерацию гимнастики

11:23 В Одессе ТЦК мобилизовал священника — законно ли это

11:23 На Солнце произошло 5 вспышек — магнитные бури сегодня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

11:22 Выплата 1000 грн — как украинцы предлагают использовать средства

11:20 В МВД назвали количество пропавших без вести

11:19 Выплаты для семей погибших военных — как получить деньги

11:07 На Львовщине от столбняка умер 48-летний мужчина

11:00 Выплаты для ВПЛ в Одессе — как получить разовую денежную помощь

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE