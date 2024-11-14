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РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

14 листопада 2024 р. 18:08

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18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

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18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

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13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

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11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

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11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

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10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

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08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

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23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

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23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

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18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

Text

18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

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Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Text

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку актуальних та важливих питань. Зокрема, черговий масований ракетний удар, під час якого росіяни застосують іранські балістичні ракети.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:

  • Сибіга зустрівся з Блінкеном і заявив про "оптимізм" щодо ударів вглиб РФ.
  • Байден на останній зустрічі з Сі поговорить про залучення військ КНДР у російську війну проти України.
  • Нові призначення Трампа та обрання проукраїнського політика республіканцями.
  • Третя окрема штурмова бригада заявила про готовність приймати військових, які вирішили повернутися із СЗЧ.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський;
  • блогер, криптоінвестор Богдан Шелудяк;
  • командир Другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.

Раніше ми повідомляли, що російські війська у ніч проти 13 листопада завдали по Україні дронових та ракетних ударів. Ця атака не була масованою, але для цього в Росії вже все готово.

Новообраний президент США Дональд Трамп призначив радником з питань національної безпеки республіканця Майкла Уолтца. За словами самого Уолтца, Трамп хоче закінчення війни в Україні та планує привести країни до переговорів. 

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18:27 Ребров звернувся до молодих українських футболістів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:24 Єврокомісія оштрафувала компанію Meta майже на 800 млн євро

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10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

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