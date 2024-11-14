РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку актуальних та важливих питань. Зокрема, черговий масований ракетний удар, під час якого росіяни застосують іранські балістичні ракети.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:

Сибіга зустрівся з Блінкеном і заявив про "оптимізм" щодо ударів вглиб РФ.

Байден на останній зустрічі з Сі поговорить про залучення військ КНДР у російську війну проти України.

Нові призначення Трампа та обрання проукраїнського політика республіканцями.

Третя окрема штурмова бригада заявила про готовність приймати військових, які вирішили повернутися із СЗЧ.

Гості сьогоднішнього ефіру:

політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський;

блогер, криптоінвестор Богдан Шелудяк;

командир Другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.

Раніше ми повідомляли, що російські війська у ніч проти 13 листопада завдали по Україні дронових та ракетних ударів. Ця атака не була масованою, але для цього в Росії вже все готово.

Новообраний президент США Дональд Трамп призначив радником з питань національної безпеки республіканця Майкла Уолтца. За словами самого Уолтца, Трамп хоче закінчення війни в Україні та планує привести країни до переговорів.