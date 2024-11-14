РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку актуальних та важливих питань. Зокрема, черговий масований ракетний удар, під час якого росіяни застосують іранські балістичні ракети.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:
- Сибіга зустрівся з Блінкеном і заявив про "оптимізм" щодо ударів вглиб РФ.
- Байден на останній зустрічі з Сі поговорить про залучення військ КНДР у російську війну проти України.
- Нові призначення Трампа та обрання проукраїнського політика республіканцями.
- Третя окрема штурмова бригада заявила про готовність приймати військових, які вирішили повернутися із СЗЧ.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- політичний та юридичний експерт Андрій Вігірінський;
- блогер, криптоінвестор Богдан Шелудяк;
- командир Другого штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.
Раніше ми повідомляли, що російські війська у ніч проти 13 листопада завдали по Україні дронових та ракетних ударів. Ця атака не була масованою, але для цього в Росії вже все готово.
Новообраний президент США Дональд Трамп призначив радником з питань національної безпеки республіканця Майкла Уолтца. За словами самого Уолтца, Трамп хоче закінчення війни в Україні та планує привести країни до переговорів.