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Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

15 октября 2024 г. 18:10

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18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

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17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Text

16:20 В Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации

Text

15:57 Заместитель командира 3-й ОШБр Кудряшов объяснил, что мотивировало бойцов после операции на Курщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

Text

13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

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11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

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10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

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09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

В Соединенных Штатах представители обеих политических партий оказывают давление на Президента Украины Владимира Зеленского. Они требуют, чтобы наша страна начала мобилизовывать в армию мужчин 18-25 лет.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в эфире День.LIVE во вторник, 15 октября.

США выдвинули требования по мобилизации

Такими словами Лещенко прокомментировал заявление нардепа Марии Ионовой, которая в эфире День.LIVE отметила, что иностранные партнеры настаивают на снижении призывного возраста.

По ее словам, аргумент партнеров следующий — когда шла война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы считают, что одного западного оружия недостаточно. Для победы Украины необходима мобилизация мужчин с 18-ти лет.

По словам Лещенко, глава государства "не продавился" и продолжает настаивать на поставках оружия без смены мобилизационного возраста.

Ранее мы писали, что в Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации.

Напомним, 11 октября после концерта группы "Океан Эльзы" во Дворце Спорта к 30-летию коллектива работники ТЦК задержали некоторых мужчин.

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