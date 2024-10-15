Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

В Соединенных Штатах представители обеих политических партий оказывают давление на Президента Украины Владимира Зеленского. Они требуют, чтобы наша страна начала мобилизовывать в армию мужчин 18-25 лет.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в эфире День.LIVE во вторник, 15 октября.

США выдвинули требования по мобилизации

Такими словами Лещенко прокомментировал заявление нардепа Марии Ионовой, которая в эфире День.LIVE отметила, что иностранные партнеры настаивают на снижении призывного возраста.

По ее словам, аргумент партнеров следующий — когда шла война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы считают, что одного западного оружия недостаточно. Для победы Украины необходима мобилизация мужчин с 18-ти лет.

По словам Лещенко, глава государства "не продавился" и продолжает настаивать на поставках оружия без смены мобилизационного возраста.

Ранее мы писали, что в Третьей штурмовой заявили о провале процесса мобилизации.

Напомним, 11 октября после концерта группы "Океан Эльзы" во Дворце Спорта к 30-летию коллектива работники ТЦК задержали некоторых мужчин.