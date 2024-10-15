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Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

15 жовтня 2024 р. 18:10

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18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

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18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

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17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

Text

15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

Text

13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

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11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

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10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

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09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

У Сполучених Штатах представники обох політичних партій тиснуть на Президента України Володимира Зеленського. Вони вимагають, щоб наша країна почала мобілізовувати до війська чоловіків 18-25 років.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі День.LIVE у вівторок, 15 жовтня.

США висунули вимоги щодо мобілізації

Такими словами Лещенко прокоментував заяву нардепки Марії Іонової, яка в ефірі День.LIVE зазначила, що іноземні партнери наполягають на зниженні призовного віку.

За її словами, аргумент партнерів наступний — коли тривала війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці вважають, що самої лише західної зброї недостатньо. Для перемоги України необхідна мобілізація чоловіків з 18 років.

За словами Лещенка, глава держави "не продавився" і продовжує наполягати на постачанні зброї без зміни мобілізаційного віку.

Раніше ми писали, що у Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації.

Нагадаємо, 11 жовтня після концерту гурту "Океан Ельзи" у Палаці Спорту до 30-річчя колективу працівники ТЦК затримали деяких чоловіків.

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18:10 Нацрада закликала ЗМІ "коректно" висвітлювати мобілізацію — що це означає

18:02 Необхідно бити у відповідь — голова Одеської ОВА про атаки на інфраструктуру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

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15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

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