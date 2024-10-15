Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

У Сполучених Штатах представники обох політичних партій тиснуть на Президента України Володимира Зеленського. Вони вимагають, щоб наша країна почала мобілізовувати до війська чоловіків 18-25 років.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі День.LIVE у вівторок, 15 жовтня.

США висунули вимоги щодо мобілізації

Такими словами Лещенко прокоментував заяву нардепки Марії Іонової, яка в ефірі День.LIVE зазначила, що іноземні партнери наполягають на зниженні призовного віку.

За її словами, аргумент партнерів наступний — коли тривала війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці вважають, що самої лише західної зброї недостатньо. Для перемоги України необхідна мобілізація чоловіків з 18 років.

За словами Лещенка, глава держави "не продавився" і продовжує наполягати на постачанні зброї без зміни мобілізаційного віку.

Раніше ми писали, що у Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації.

Нагадаємо, 11 жовтня після концерту гурту "Океан Ельзи" у Палаці Спорту до 30-річчя колективу працівники ТЦК затримали деяких чоловіків.