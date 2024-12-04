Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

В настоящее время Украина не согласна ни на какие альтернативы полноправному членству в НАТО. Приглашение в Альянс станет действенным противодействием российскому шантажу.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

военный обозреватель, майор запаса, участник русско-украинской войны Алексей Гетьман;

юрист международник Иван Лозовой;

политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, "Слуга Народа" Сергей Демченко;

народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;

войсковой юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;

спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

массовый возврат военных из СОЧ;

Минреинтеграции стало Министерством единства – что изменится;

в Южной Корее через несколько часов объявили и отменили военное положение;

какая ситуация сейчас в Сирии;

чиновники НАТО считают, что приближается мирное соглашение между Россией и Украиной, — Sky News

итоги заседания министров иностранных дел стран НАТО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые ушел в СОЧ или дезертировал.

Народный депутат Игорь Фрис считает, что большинство военных вернулись бы из самовольного ухода из части, если бы дату перенесли с 1 на 10 января.