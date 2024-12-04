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Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

4 декабря 2024 г. 8:00

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08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
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23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

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17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

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15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

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13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

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13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

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13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

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08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
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19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

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08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

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08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
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19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

В настоящее время Украина не согласна ни на какие альтернативы полноправному членству в НАТО. Приглашение в Альянс станет действенным противодействием российскому шантажу.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • военный обозреватель, майор запаса, участник русско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • юрист международник Иван Лозовой;
  • политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, "Слуга Народа" Сергей Демченко;
  • народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
  • войсковой юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • массовый возврат военных из СОЧ;
  • Минреинтеграции стало Министерством единства – что изменится;
  • в Южной Корее через несколько часов объявили и отменили военное положение;
  • какая ситуация сейчас в Сирии;
  • чиновники НАТО считают, что приближается мирное соглашение между Россией и Украиной, — Sky News
  • итоги заседания министров иностранных дел стран НАТО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые ушел в СОЧ или дезертировал.

Народный депутат Игорь Фрис считает, что большинство военных вернулись бы из самовольного ухода из части, если бы дату перенесли с 1 на 10 января.

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08:02 Призывала поджечь здание ТЦК во время митинга — что решил суд

08:00 Новая помощь для детей — кому выплатят по 6,5 тыс. грн

07:46 Россия не будет усиливать режим Асада в Сирии, — ISW

07:30 Нардеп назвала "Зимову єПідтримку" попыткой выявить уклонистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:21 Военный сбежал со службы на один день — что решил суд

07:06 Обязательная идентификация — кто может потерять пенсию

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00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

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23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

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08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
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