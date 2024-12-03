Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися з СЗЧ

Народний депутат Ігор Фріс вважає, що більшість військових повернулися б із самовільного залишення частини, якби дату перенесли з 1 на 10 січня. Він нагадав, що законом передбачено форми повернення до військової служби.

Про це Фріс повідомив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 3 грудня.

Чи повернуться бійці з СЗЧ

Нардеп також зазначив, що встановлення крайнього терміну повернення з СЗЧ на день Нового року не враховує святковий період, що може зменшити кількість тих, хто буде готовий повернутися..

"Законом встановлено формати і форми повернення до військової служби з припиненням кримінального провадження. Втім, 1 січня — це не той термін. Хоча я розумію, що у нас війна, давайте говорити про те, що відбувається у людей", — зазначив Фріс.

Раніше ми писали, що радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян сказала, що військові-дезертири та СЗЧ можуть відновити усі соціальні гарантії. Для цього треба повернутися до своїх частин до 2025 року, тобто до кінця грудня.

Нагадуємо, що з моменту набрання чинності змін до законодавства про самовільне залишення частини з клопотаннями активно звертаються військовослужбовці. Йдеться про чотири тисячі бійців.