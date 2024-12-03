Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Народный депутат Игорь Фрис считает, что большинство военных вернулись бы из самовольного оставления части, если бы дату перенесли с 1 на 10 января. Он напомнил, что законом предусмотрены формы возвращения в военную службу.

Об этом Фрис сообщил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 3 декабря.

Вернутся ли бойцы с СОЧ

Нардеп также отметил, что установление крайнего срока возвращения из СЗЧ на день Нового года не учитывает праздничный период, что может уменьшить количество тех, кто будет готов вернуться.

"Законом установлены форматы и формы возвращения в военную службу с прекращением уголовного производства. Впрочем, 1 января — это не тот срок. Хотя я понимаю, что у нас война, давайте говорить о том, что происходит у людей", — отметил Фрис.

Ранее мы писали, что советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сказала, что военные дезертиры и СОЧ могут восстановить все социальные гарантии. Для этого нужно вернуться в свои части к 2025 году, то есть до конца декабря.

Напоминаем, что с момента вступления в силу изменений в законодательство о самовольном оставлении части с ходатайствами активно обращаются военнослужащие. Речь идет о четырех тысячах бойцов.