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Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

04 грудня 2024 р. 08:00

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08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

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08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

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17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

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15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

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13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

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13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

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13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

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08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

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08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

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08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

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00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

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13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

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08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

Наразі Україна не згодна на жодні альтернативи повноправного членства в НАТО. Запрошення до Альянсу стане дієвою протидією російському шантажу.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
  • юрист міжнародник Іван Лозовий;
  • політолог, директор Інституту соціально-політиного проектування "Діалог" Андрій Миселюк;
  • член Комітету ВРУ з питань правової політики, "Слуга Народу" Сергій Демченко;
  • народна депутатка України, Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
  • військой юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак;
  • речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • масове повернення військових із СЗЧ;
  • Мінреінтеграції стало Міністерством єдності — що зміниться;
  • у Південній Кореї за кілька годин оголосили і скасували воєнний стан;
  • яка ситуація наразі в Сирії;
  • високопосадовці НАТО вважають, що наближається мирна угода між Росією та Україною, — Sky News
  • підсумки засідання міністрів закордонних справ країн НАТО.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше пішов у СЗЧ або дезертирував.

Народний депутат Ігор Фріс вважає, що більшість військових повернулися б із самовільного залишення частини, якби дату перенесли з 1 на 10 січня. 

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08:30 Усик назвав неосвідченими тих, хто каже про спорт поза політикою

08:30 Як чоловіку з третьою групою інвалідності виїхати з України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:22 РФ проводить інформаційні операції щодо обміну полоненими — ISW

08:05 Ціни на ялинки 2024 — де офіційно купити і що буде з вартістю

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