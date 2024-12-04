Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Наразі Україна не згодна на жодні альтернативи повноправного членства в НАТО. Запрошення до Альянсу стане дієвою протидією російському шантажу.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
- юрист міжнародник Іван Лозовий;
- політолог, директор Інституту соціально-політиного проектування "Діалог" Андрій Миселюк;
- член Комітету ВРУ з питань правової політики, "Слуга Народу" Сергій Демченко;
- народна депутатка України, Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
- військой юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак;
- речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- масове повернення військових із СЗЧ;
- Мінреінтеграції стало Міністерством єдності — що зміниться;
- у Південній Кореї за кілька годин оголосили і скасували воєнний стан;
- яка ситуація наразі в Сирії;
- високопосадовці НАТО вважають, що наближається мирна угода між Росією та Україною, — Sky News
- підсумки засідання міністрів закордонних справ країн НАТО.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше пішов у СЗЧ або дезертирував.
Народний депутат Ігор Фріс вважає, що більшість військових повернулися б із самовільного залишення частини, якби дату перенесли з 1 на 10 січня.