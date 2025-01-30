Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации

Вследствие мобилизации в Украине фиксируют дефицит работников энергетической и коммунальных сфер. Уже с 1 февраля начинается другой отбор забронированных, поэтому соответствующие службы находятся под риском.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE в четверг, 30 января.

Нехватка работников в коммунальной сфере

"Почему мы не можем решить вопрос бронирования энергетической и коммунальной сферы? У нас до начала полномасштабного вторжения ситуация с работниками была критическая. Не хватало около 48%-50% в зависимости от региона", — сказал Попенко.

По его словам, уже на 2023 год не хватало до 60% работников, а позже на предприятиях осталось 30-35%. По мнению эксперта, в таком составе предприятиям сложно выдержать капитальные ремонты и поддержку подачи отопления.

"Я показывал, в каких условиях работают водоканалы и меняют трубу в городах. Там невозможно работать женщинам", — заметил Попенко.

Он добавил, что проблемы уже ощутили на себе ряд украинских городов:

Житомир — в 2023 году из-за аварии на коллекторе две недели не было воды;

Полтава — в 2024 году авария в водоканале оставила треть жителей без воды на месяц;

Сумы — огромные долги и упадок водоканала;

Киев — после прорыва теплосети 450 многоэтажек остались без тепла.

Ранее Попенко в эфире День.LIVE сообщил об историческом минимуме запасов газа в украинских хранилищах.

Также в материале Новини.LIVE сообщали, изменится ли цена на газ для бытовых потребителей с 1 февраля 2025 года.