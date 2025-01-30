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Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации

Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации

30 января 2025 г. 16:56

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16:56 Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации

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15:24 В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

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16:56 Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации

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15:24 В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

Text

13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

Text

11:20 Как закончится война в Украине — в ВСУ сделали прогноз

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10:41 Приводят пьяниц и больных — военный раскритиковал ТЦК

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08:00 Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

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07:57 Как в гостях — что рассказывают ВПЛ о жизни на новом месте

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Вследствие мобилизации в Украине фиксируют дефицит работников энергетической и коммунальных сфер. Уже с 1 февраля начинается другой отбор забронированных, поэтому соответствующие службы находятся под риском.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE в четверг, 30 января.

Нехватка работников в коммунальной сфере

"Почему мы не можем решить вопрос бронирования энергетической и коммунальной сферы? У нас до начала полномасштабного вторжения ситуация с работниками была критическая. Не хватало около 48%-50% в зависимости от региона", — сказал Попенко.

По его словам, уже на 2023 год не хватало до 60% работников, а позже на предприятиях осталось 30-35%. По мнению эксперта, в таком составе предприятиям сложно выдержать капитальные ремонты и поддержку подачи отопления.

"Я показывал, в каких условиях работают водоканалы и меняют трубу в городах. Там невозможно работать женщинам", — заметил Попенко.

Он добавил, что проблемы уже ощутили на себе ряд украинских городов:

  • Житомир — в 2023 году из-за аварии на коллекторе две недели не было воды;
  • Полтава — в 2024 году авария в водоканале оставила треть жителей без воды на месяц;
  • Сумы — огромные долги и упадок водоканала;
  • Киев — после прорыва теплосети 450 многоэтажек остались без тепла.

Ранее Попенко в эфире День.LIVE сообщил об историческом минимуме запасов газа в украинских хранилищах.

Также в материале Новини.LIVE сообщали, изменится ли цена на газ для бытовых потребителей с 1 февраля 2025 года.

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17:11 Vodafone осуществил первый в мире космический видеозвонок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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