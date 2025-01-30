В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

В Україні запаси газу в сховищах наближаються до історичного мінімуму. Наразі вони становлять 10% від загального обсягу,

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг заявив Олег Попенко в ефірі День.LIVE у четвер, 30 січня.

Запаси газу в Україні

"Заходите на сайт і дивитесь залишки наших газосховищ і все. Наразі 10% від загального обсягу і це дійсно історичний мінімум. Нафтогаз дійсно може заявляти, що у нас немає проблем. Ми ж не знаємо, може вони зараз закуплять газ по 550-600 доларів і тоді його дійсно вистачить", — сказав Попенко.

Він зауважив, що в такому разі це буде збиток. Водночас стоїть питання навіть не в тому, чи можна пройти опалювальний сезон, а чиїм коштом це відбуватиметься.

"Скільки коштів при цьому ми додатково витратимо за бездіяльність НАК Нафтогазу, які своєчасно не закупили газ по 300 доларів?", — додав експерт.

На думку Попенка, нам це загрожує величезними збитками у розмірі 200 доларів на одній тисячі кубів. Також можуть відключити від опалення школи та університети й зменшити температуру багатоквартирним будинкам.

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