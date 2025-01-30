Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко arrow
В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

30 січня 2025 р. 15:24

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

Text

13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

Text

11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

Text

10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Text

07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Text

03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
Text

19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

Text

15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

Text

13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

Text

11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

Text

10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Text

07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Text

03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
Text

19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

В Україні запаси газу в сховищах наближаються до історичного мінімуму. Наразі вони становлять 10% від загального обсягу,

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг заявив Олег Попенко в ефірі День.LIVE у четвер, 30 січня.

Запаси газу в Україні

"Заходите на сайт і дивитесь залишки наших газосховищ і все. Наразі 10% від загального обсягу і це дійсно історичний мінімум. Нафтогаз дійсно може заявляти, що у нас немає проблем. Ми ж не знаємо, може вони зараз закуплять газ по 550-600 доларів і тоді його дійсно вистачить", — сказав Попенко.

Він зауважив, що в такому разі це буде збиток. Водночас стоїть питання навіть не в тому, чи можна пройти опалювальний сезон, а чиїм коштом це відбуватиметься.

"Скільки коштів при цьому ми додатково витратимо за бездіяльність НАК Нафтогазу, які своєчасно не закупили газ по 300 доларів?", — додав експерт.

На думку Попенка, нам це загрожує величезними збитками у розмірі 200 доларів на одній тисячі кубів. Також можуть відключити від опалення школи та університети й зменшити температуру багатоквартирним будинкам.

Раніше ми писали, чи зміниться ціна на газ для побутових споживачів в Україні з 1 лютого 2025 року.

Також "Нафтогаз" попередив українців про нововведення під час оплати комунальних платежів за га через мобільний застосунок "Приват24".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

16:06 Удар по Епіцентру у Харкові — військовим РФ оголосили підозри

16:04 Українці в Німеччині — скільки євро потрібно на місяць у 2025

15:58 DeepSeek почали видаляти з App Store у США та Європі — причина

15:55 Лікування не за всі гроші — які послуги можна отримати безплатно

15:53 Зіткнення літака та гелікоптера в США — скільки людей загинуло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:50 На Одещині демонтували пам'ятник голові комнезаму

15:45 У МЗС України прокоментували провокативні заяви Джеорджеску

15:30 Е-гривня для українців — де нею можна буде розрахуватися

Text

15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

15:20 Депутатку Київради звинуватили у порушенні етики — що сталося

Термінова новина

16:06 Удар по Епіцентру у Харкові — військовим РФ оголосили підозри

16:04 Українці в Німеччині — скільки євро потрібно на місяць у 2025

15:58 DeepSeek почали видаляти з App Store у США та Європі — причина

15:55 Лікування не за всі гроші — які послуги можна отримати безплатно

15:53 Зіткнення літака та гелікоптера в США — скільки людей загинуло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:50 На Одещині демонтували пам'ятник голові комнезаму

15:45 У МЗС України прокоментували провокативні заяви Джеорджеску

15:30 Е-гривня для українців — де нею можна буде розрахуватися

15:20 Депутатку Київради звинуватили у порушенні етики — що сталося

15:16 Одеські активісти вимагають декомунізувати пам’ятник — який

06:40 Нові ціни на брухт в Україні — скільки платять за латунь у січні

06:20 Допомога українським біженцям — які є програми та зміни у 2025

06:05 Ліміти на перекази та повторна ВЛК — що зміниться з 1 лютого

29 січня 2025

06:40 Оновилися тарифи на алюміній — ціни на кольоровий метал у січні

28 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

Text

15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

Text

13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

Text

11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

Text

10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Text

07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Text

03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
Text

19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE